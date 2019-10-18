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Учреждения образования Хабаровска подключены к теплу
По информации управления образования администрации города, тепло пришло в классы семьдесят одной школы краевого центра, семнадцать учреждений дополнительного образования, в группы восьмидесяти шести детских садов.
На прошлой неделе в момент запуска отопления из строя вышли насосы в здании школы «Открытие» на улице Ургальской. В Хабаровске аналогичного оборудования не нашлось, пришлось заказывать агрегаты в Москве. После того как они прибыли, насосы оперативно установили и уже в понедельник, 14 октября, подключили школу к теплу.
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