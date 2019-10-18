Выходные в Хабаровском крае будут теплыми

Синоптики прогнозируют в Хабаровском крае очередное потепление. К выходным температура воздуха на юге и в центральной части региона прогреется до 17 градусов тепла, ночью не опустится ниже нуля. На севере будет немного прохладнее: днем ожидается до +14, ночью до -1 градуса. Такой температурный фон сохранится и в начале следующей недели.

- Изменения погоды принесет волна тепла, которая подходит к региону из Китая. На выходных и в начале недели осадков не ожидается. Но уже с 22 октября может пройти небольшой дождь, на севере выпадет мокрый снег. Затем край вновь ожидает ясная погода, а с 24 октября опять начнутся дожди, - сообщили в Хабаровском гидрометцентре.

Как отметили синоптики, потепление уже вызвало таяние образовавшегося льда на северных реках. Так, на реке Мая в Аяно-Майском районе должен был пойти ледоход, но теперь дата его начала сдвигается. Однако в Верхнебуреинском районе лед все-таки пошел, так как там было на несколько градусов холоднее. На остальных реках процесс ледообразования замедлился.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, особую озабоченность грядущее потепление вызвало у краевой лесоохраны, так как на выходных значительно возрастет угроза пожаров. В краевом управлении лесами отметили, что обычно перед заморозками растительность стоит очень сухая, поэтому малейшая искра может привести к возгоранию. Управление повысило по всему краю пожарную опасность до 4 и 5 класса.

- На выходных жители региона массово отметят День края. Погода будет хорошая, и многие захотят провести время на природе, выехать на шашлыки. Поэтому мы убедительно просим людей очень ответственно отнестись к правилам пожарной безопасности: не заезжать в гущу леса на автомобиле, а оставлять его на дороге, не бросать окурки, разводить костры только в подготовленных местах и обязательно тушить их перед уходом. Правила не сложные, но помогут избежать серьезных проблем, - сообщили в ведомстве.

Сами лесники в выходные планируют усилить свою работу. Вместе с полицией они будут выборочно проводить рейды по различным местам, где любят собираться отдыхающие. В 14 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. В таких территориях штрафы увеличены вдвое, поэтому нарушителей ждет серьезное наказание.