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Выходные в Хабаровском крае будут теплыми
Синоптики прогнозируют в Хабаровском крае очередное потепление. К выходным температура воздуха на юге и в центральной части региона прогреется до 17 градусов тепла, ночью не опустится ниже нуля. На севере будет немного прохладнее: днем ожидается до +14, ночью до -1 градуса. Такой температурный фон сохранится и в начале следующей недели.
Как отметили синоптики, потепление уже вызвало таяние образовавшегося льда на северных реках. Так, на реке Мая в Аяно-Майском районе должен был пойти ледоход, но теперь дата его начала сдвигается. Однако в Верхнебуреинском районе лед все-таки пошел, так как там было на несколько градусов холоднее. На остальных реках процесс ледообразования замедлился.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, особую озабоченность грядущее потепление вызвало у краевой лесоохраны, так как на выходных значительно возрастет угроза пожаров. В краевом управлении лесами отметили, что обычно перед заморозками растительность стоит очень сухая, поэтому малейшая искра может привести к возгоранию. Управление повысило по всему краю пожарную опасность до 4 и 5 класса.
Сами лесники в выходные планируют усилить свою работу. Вместе с полицией они будут выборочно проводить рейды по различным местам, где любят собираться отдыхающие. В 14 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. В таких территориях штрафы увеличены вдвое, поэтому нарушителей ждет серьезное наказание.
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