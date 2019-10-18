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В арене «Ерофей» хабаровчанам будут доступны бесплатные катания
На этих выходных по случаю Дня рождения Хабаровского края, жителей региона ждет насыщенная праздничная программа. Много событий организаторы подготовили для любителей спорта. Так, в ближайшие выходные в Арене «Ерофей» пройдёт «День русского хоккея». 19 и 20 октября с 15.00 для всех желающих проведут экскурсию по спортивному комплексу.
Посетителям покажут музей русского хоккея, раздевалки команд, расскажут историю этого вида спорта, познакомят с особенностями заливки льда. Записаться на экскурсию можно через официальный аккаунт арены «Ерофей» в сети Instagram @erofey_arena. Также будет организована встреча с игроками «СКА-Нефтяника», которые поделятся впечатлениями о выступлении на Кубке мира. Одновременно будет проходить детский турнир по хоккею с мячом. Всем участникам экскурсии вручат билеты на домашние игры команды и брошюры о русском хоккее с автографами игроков.
По информации пресс-службы правительства региона, бесплатные катания в арене «Ерофей» будут доступны горожанам. В субботу, 19 октября, катание на льду начнется в 17.30. В воскресенье, 20 октября, начало сеансов с 10 часов. Бесплатные билеты можно будет получить в кассе.
Спортивные мероприятия пройдут и на других площадках Хабаровска.
20 октября, в 13.00 на стадионе им. Ленина пройдет торжественная церемония развертывания государственного флага Хабаровского края. После запланированы показательные выступления спортивных федераций, фитнес-клубов. В 13.00 также начнется семейная спортивная эстафета, а в 14.00 спортивный флешмоб – праздничный массовый забег. В выходные инструкторы физкультурно-оздоровительного комплекса на «Ореховой сопке» проведут бесплатные занятия в тренажерном зале и бассейне.
Помимо спортивных событий, организаторы подготовили праздничную программу, которая откроется 19 октября в 12.00 концертом на сцене набережной стадиона им. Ленина. Перед жителями края выступит ансамбль Песни и пляски, духового оркестра Восточного военного округа. Параллельно здесь же развернется полевая кухня, выставка военной техники, пройдут показательные выступления роты почетного караула.
В это же время в краевом парке им. Муравьева-Амурского возле Утеса откроется творческая площадка «27 рулит всем». Будут организованы мастер-классы, выставки копий произведений живописи, книжных изданий, интерактивные площадки, викторины и соревнования.
Кроме того, 19 октября в Правительстве края состоится день открытых дверей. Для школьников, студентов и работающей молодежи проведут экскурсию в здание Белого дома. Чтобы попасть в группу, все желающие в возрасте от 14 до 25 лет могут оставить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru) через личный кабинет.
Кроме того, 20 октября с 10.00 до 17.00 состоится день открытых дверей в краевых музеях и библиотеках. Бесплатно посетителей примет Хабаровский краевой музей им. Гродекова, Дальневосточный художественный музей, Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровская краевая детская библиотека им. Наволочкина.
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