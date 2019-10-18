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Дни российско-немецкой культуры стартуют в Хабаровске
В краевой столице в эту субботу состоится открытие XXII Дней российско-немецкой культуры. До 27 октября для гостей и участников фестиваля организуют работу выставок, показ немецких фильмов, выступят с докладами о творчестве немецких классиков, проведут мастер-класс и концерты.
Как сообщает пресс-служба правительства края, фестиваль откроют 19 октября в 16.00 в кинотеатре «Совкино» программой «Новое немецкое кино». Зрители смогут увидеть на большом экране ленты немецких кинематографистов на самые животрепещущие темы на языке оригинала с русскими субтитрами.
Также в «Совкино» откроют выставку плакатов «Стена - Граница внутри Германии». В экспозиции представлены фотографии и документы из архивов.
Еще две выставки плакатов начнут работать 20 октября в Мультимедийном центре Дальневосточной государственной научной библиотеки: «Германия - страна изобретателей» и «Немецкие ученые» (плакаты Гете-Институт Москва). Здесь же пройдет викторина «Не колбаской единой – о кулинарных предпочтениях немцев». Кроме того, в библиотеке запланированы доклады о творчестве немецких писателей.
В Дальневосточном художественном музее пройдет вечер фортепианной музыки, а в Хабаровском краевом колледже искусств – мастер-класс для студентов пианиста, лауреата международных конкурсов из Санкт-Петербурга Олега Ванштейна.
Закрытие XXII Дней российско-немецкой культуры пройдет 27 октября в концертном зале Хабаровской краевой филармонии. В 17.00 здесь начнется концерт дальневосточного академического симфонического оркестра при участии дирижера из Германии Боиана Виденоффа и пианиста Олега Вайнштейна. В программе: Й. Брамс Концерт №1 для фортепиано с оркестром и П.И. Чайковский Симфония №5 ми минор, соч. 64.
Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Хабаровского края и Генерального консульства ФРГ в Новосибирске.
С афишей мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте: www.de-ru-kulturtage.de. В программе возможны изменения.
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