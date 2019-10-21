Два уголовных дела «заработала» алиментщица-рецидивистка из Ванино



Молодая жительница поселка Ванино злостно уклонялась не только от воспитания, но даже от элементарного содержания своих малолетних детей. Административные меры воздействия, в том числе и наказание в виде обязательных работ, на нее никакого влияния не оказывали, все продолжалось по-старому. Женщина продолжала вести асоциальный образ жизни. А дети ходили, можно сказать, в чем попало и постоянно недоедали.

Но мамашу-кукушку это ничуть не волновало. И, к сожалению, такие женщины далеко не редкость. Лично не раз встречал. Чаще всего в подразделениях органов внутренних дел, опеки или судебных приставов. Одна такая мамаша, родив сына, вместе со своим сожителем подсела на алкоголь, а потом и на наркотики. Ребенка совсем забросили. Хорошо, что в Хабаровске жила бабушка малыша. Она забрала мальчишку, оформила опеку над парнишкой. Кое-как разлучила дочь с непутевым малым, добилась, чтобы та отказалась от наркотиков и сильно действующих лекарственных препаратов. Напряглась, купила ей комнату и перевезла на другой конец города, чтобы девица не встречалась со старой и нехорошей компанией. Вроде все стало налаживаться.

Дочь познакомилась с неплохим и работящим парнем, родила ему девочку. Но опять-таки все оказалось не так ярко и красочно. На работу молодая мама устраиваться не торопилась, тем более что все ее образование - средняя школа. А дальше учиться она даже не стремилась. Зато начала постоянно наведываться с малышкой к еще работающей бабушке, недвусмысленно намекая, что как бы была не против повесить и ее на плечи матери. Но та твердо сказала, что на это не пойдет ни в коем случае. И посоветовала, наконец, взяться за ум и стараться заботиться о своей семье самой.

Таких мам лучше не иметь

Хорошо, когда есть неравнодушная и ответственная бабушка. Кто и о внуках позаботится, да еще за дочкой своей непутевой на всякий случай присмотрит. А наша «героиня» из Ванино, что называется, допрыгалась. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Как говорится, по статье на каждого ребенка. Было учтено, что она была лишена родительских прав на дочку, а со вторым ребенком даже не проживала.

Именем Российской Федерации Ванинский районный суд Хабаровского края вынес женщине обвинительный приговор. В заседании было установлено и доказано, что Виктория Николаевна неоднократно, без уважительных причин, в течение продолжительного времени, уже после применения к ней мер административного наказания продолжала уклоняться от уплаты алиментов, в Центр занятости за постановкой на учет в качестве безработной не обращалась. Поэтому сумма задолженности продолжала расти и составила без малого 200 тысяч рублей.

В судебном заседании Виктория Николаевна заявила о согласии с предъявленными обвинениями и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. То есть в упрощенном порядке. Адвокат ее поддержал, государственный обвинитель и потерпевшая сторона также не возражали.

При назначении наказания суд учел все обстоятельства, характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, которые законом отнесены к категории небольшой тяжести, личность подсудимой, которая характеризовалась по месту жительства посредственно, но ранее была не судима, ее возраст, удовлетворительное состояние здоровья, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи. Как смягчающие наказание были подчеркнуты явка с повинной, а кроме того, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не отметил. Поэтому пришел к выводу о возможности назначения матери-кукушке наказания в виде исправительных работ. В результате меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменили. А по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил год исправительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в доход государства. Естественно, с выплатой всех долгов по алиментам.

Кто на новенькую?

Дурные примеры заразительны. На днях еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ было возбуждено за уклонение от оплаты алиментов в отношении безответственной матери дознавателем отдела судебных приставов по Бикинскому району. По решению суда дамочка была обязана выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына четвертую часть от всех видов заработка.

Однако, как рассказала главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Александра Дмитриева, женщина средств на содержание ребенка не выплачивала, мер к погашению задолженности не принимала, иной помощи сыну не оказывала. В результате накопившаяся задолженность по алиментам выросла до 250 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал женщину об ответственности за неисполнение решения суда и принимал в отношении нее все предусмотренные законодательством об исполнительном производстве меры. Так, она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и приговорена судом к наказанию в виде 10 суток ареста. Однако, отбыв наказание, должных выводов дама не сделала и продолжала накапливать денежные долги. Мер к выплате алиментов так и не предприняла. Теперь ей грозит уже уголовная ответственность. Наказание определит Бикинский районный суд. В виде исправительных или принудительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы до одного года.

Кстати, по словам Александры Дмитриевой, в регионе среди неплательщиков алиментов каждая четвертая - женщина. Но, вообще, среднестатистический должник перед своими детьми – это все-таки мужчина. В возрасте от 30 до 42 лет и с официальным заработком и средним уровнем доходов в 20-25 тысяч рублей.

В рейтинге наиболее эффективных мер принудительного воздействия на должников по алиментам на первом месте стоит временное ограничение на пользование так называемым специальным правом. Типа: нельзя ни купить, ни продать. Далее следует временное ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации. Еще одна действенная мера - аресты, налагаемые на собственность. Например, на жилплощадь или дорогие авто. Хотя хватает и должников, у которых, как говорится, за душой вообще ничего нет.

Впрочем, многие лукавят. Моей знакомой бывший муж лишь в редких случаях дает деньги на сына. Говорит, что зарабатывает сущие копейки. Хотя, как узнала бывшая жена, на самом деле его новая супруга числится успешной бизнес-леди. Все имущество записано на нее. И фирма, и коттедж, и машины. Мужик всем этим добром успешно пользуется и сам принимает активное участие в предпринимательской деятельности. А на родного сына выделяет лишь какие-то крохи.

Лучше в долги не влезать

Кстати, только в минувшем году на исполнении судебных приставов находилось 26018 производств о взыскании алиментных платежей; 11586 исполнительных производств было окончено, взыскано более 236,3 миллиона рублей задолженности по выплате алиментов. Также возбуждено и направлено в суд 2361 дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»).

Судами было рассмотрено 2352 таких дела, 141 гражданину назначено наказание в виде административного ареста, 2176 - в виде обязательных работ, на 30 должников наложены административные штрафы на 421 тысячу рублей. Кроме того, дознавателями отделов судебных приставов Хабаровского края и ЕАО возбуждено 985 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Понятно, что судебные приставы занимаются не только нерадивыми родителями и детьми, бросающими на произвол своих стариков. Александра Дмитриева назвала мне еще и общую статистику служебной деятельности этих неугомонных людей в погонах. Признаться, она впечатляет. Трудно в это поверить, но на исполнении в Управлении находилось… 1136235 исполнительных производств. А со всякого рода должников судебными приставами-исполнителями в 2018 году было фактически взыскано почти 7,4 миллиарда рублей. Боюсь, что в этом году итоговые цифры будут еще больше: люди продолжают накапливать свои долги.



Вадим Решетняк