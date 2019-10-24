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На зарядку вместе с мэром становись
Уже более десяти раз на нижних городских прудах в краевом центре прошла «Зарядка с мэром» – социальная акция «Хабаровск за спорт», направленная на здоровый образ жизни горожан. Если кто ещё не знает, то зарядка эта проводится с 20 июля по субботам, с девяти утра. Невзирая на дождь и ветер…
Главное в этом проекте – зарядиться энергией, позитивом и, конечно же, отличным самочувствием. И не будем забывать, что Хабаровск с 2015 года состоит в ассоциации «Здоровые города России».
Естественно, Сергей Кравчук – больше духовный вдохновитель этого мероприятия. Не стоит забывать, что он не профессиональный спортсмен. Поэтому мэру в столь важном мероприятии помогают настоящие инструкторы.
Кстати, мэр не только поддержал эту прекрасную идею, но выделил из городского бюджета 322 тысячи рублей на 12 занятий (данные с официального сайта городской администрации). Это получается, по 26833 рубля за одно занятие.
Цена, скажем так, впечатляет. Но зато для горожан это абсолютно бесплатно! Не то что сходить, допустим, в близлежащий фитнес-центр, где годовой абонемент обойдётся вам почти в такую же сумму.
Ели учесть, что на каждую зарядку на пруды приходит в среднем около ста человек, то в этом году в ней уже приняли участие более тысячи хабаровчан. И это, думается, не предел.
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