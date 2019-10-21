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Аграрии Хабаровского края, пострадавшие от паводка, получат около 140 млн рублей
В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края сообщили об итоговой сумме, которую направят пострадавшим от паводка сельхозорганизациям и крестьянским фермерским хозяйствам. Почти 140 миллионов рублей из резервного фонда РФ получат 58 сельхозпроизводителей региона. Они представили необходимые документы и подтвердили понесенный ущерб.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, одно из главный условий получения выплат – отсутствие задолженности по налоговым платежам и отчислениям в социальные фонды.
В Минсельхоз России также направлено обращение о необходимости сохранения льготной процентной ставки по действующим кредитам для пострадавших в результате ЧС. На сегодняшний день 13 сельхозпроизводителей края имеют такие обязательства по льготной ставке в "Сбербанке" и "Россельхозбанке". В ближайшие 5 лет им необходимо выплатить более 60 миллионов рублей в качестве процентов и сохранить платёжеспособность.
По информации ведомства, от переувлажнения и паводка пострадал урожай на площади 24 тысячи гектаров. Это на
3 тысячи гектаров больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. По основным видам культур произошло снижение урожая примерно на 20% и частичная гибель. Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается более чем на 8 % к уровню прошлого года. Ущерб для хозяйств всех категорий превысил 1 млрд рублей.
Речь идет не только о сельхозорганизациях, но и гражданах, ведущих личные подсобные хозяйства, садоводческих и огороднических товариществах, которые понесли прямые или косвенные затраты, связанные со снижением объемов производства сельхозпродукции, поголовья животных, восстановлением плодородия почв.
Из-за переувлажнения и гибели сельхозкультур не всем удастся сформировать качественный семенной фонд под посев 2020 года. По данным сельхозпроизводителей Вяземского, Бикинского, Хабаровского и района имени Лазо, для посева зерновых культур дополнительно потребуется около 1300 тонн семян овса, 533 тонны пшеницы, 276 тонн ячменя и 81 тонна кукурузы. Для обеспечения аграриев семенным материалом краевой минсельхоз вышел на федеральный уровень с просьбой определить поставщиков.
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