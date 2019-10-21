Волонтеры Хабаровского края примут участие в «Неделе добрых дел»

Сегодня в России стартует масштабная добровольческая акция «Неделя добрых дел». Марафон приурочен к запуску нового онлайн-издания о созидательной гражданской активности «Добро. Журнал». Цель проекта – искать и тиражировать истории неравнодушных людей, которые своими поступками приносят реальную пользу обществу, и территориям, где они проживают. Еще одна задача – привлечение как можно большего числа россиян к участию в полезных добровольческих делах и акциях.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае в рамках «Недели добрых дел» состоится ряд мероприятий. Так, например, в образовательных учреждениях края волонтеры детской школы безопасности "ЛиСята" познакомят ребят с опасными и безопасными факторами окружающей среды и расскажут о правильном поведении при общении с незнакомцами. Помимо этого планируется провести уроки, на которых школьники узнают, для чего нужен детский телефон доверия, и в каких случаях необходимо обратиться за психологической поддержкой.

Волонтеры-медики отправятся в малонаселенные и отдаленные пункты края. Для жителей Охотского, Нанайского, Бикинского, Комсомольского, Николаевского районов организуют консультации и проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, также добровольцы помогут врачам в заполнении медицинских карт пациентов.

Таким образом, участники «Недели» на собственном примере покажут, что волонтерская, созидательная деятельность – это неотъемлемая часть жизни современного человека. Чтобы присоединиться к акции, необходимо выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать о своем участии на платформе журнал.добро.рф, а также в своих социальных сетях, обязательно указав хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал.

Авторы лучших историй также смогут принять участие в грантовом конкурсе с общим фондом в 1 миллион рублей. Предусмотрены три номинации: «Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео». В каждой категории будет определено по три победителя. Прием заявок на конкурс историй продлится до 17 ноября 2019 года. Церемония награждения состоится на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Москве с 3 по 5 декабря 2019 года.