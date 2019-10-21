В Хабаровске устроили проверку таксистам

Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошёл в Хабаровске. Его провели сотрудники главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края совместно с представителями ГИБДД. Из остановленных легковых такси, только в одном случае водитель не имел разрешения на осуществление пассажирских перевозок.

По информации пресс-службы правительства региона, нарушения требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа выявлены и среди легальных таксистов. Так у 30% водителей отсутствовали путевые листы с отметками о прохождении медицинского осмотра и технического контроля ТС.

на сайте нашего ведомства, - пояснил начальник главного управления Андрей Коротков. - Водитель легкового такси не может оказывать услуги на автомобиле, на который не выдано разрешение. Выход на линию без прохождения медицинского осмотра и технического контроля недопустим. Для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа необходимо оформить разрешение. Заявление можно подать как в управлении, так и через МФЦ. Узнать, какой пакет документов для этого необходим, можнонашего ведомства, - пояснил начальник главного управления Андрей Коротков.

Он также отметил, что в крае отмечается рост количества выдаваемых разрешений. С начала года главным управлением выдано более 900 таких документов. На данный момент на рынке услуг такси работают 796 организаций, на территории региона легальную таксомоторную перевозку осуществляют 2762 автомобиля. Рейды по выявлению нелегальных таксистов и водителей, нарушающих правила пассажирских перевозок, будут проводиться на постоянной основе.