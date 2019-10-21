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В трех районах края отменили режим ЧС
В Аяно-Майском, Солнечном и Ульчском районах отменили режим ЧС, введенный из-за паводка. Региональные власти посчитали, что в этих территориях ликвидация последствий уже завершена. В 14 других районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре режим ЧС по-прежнему сохраняется.
Между тем, в остальных территориях, где вода подтопила жилые дома и земельные участки, продолжаются выплаты пострадавшим. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на утро 21 октября за счет федеральных и краевых средств компенсации получили почти 25 тысяч человек. В общей сумме подтопленцам перечислено 301,6 млн рублей. При этом из резервного фонда Правительства РФ выплачен 291 млн рублей, а из краевого – 10,5 млн рублей.
Напомним, что на прошлой неделе Хабаровскому краю для проведения выплат к уже выделенным из федерального бюджета 252 млн рублей добавили еще 40 млн рублей. Все эти средства власти региона перевели в районы, попавшие в зону подтопления. Граждане могут получить выплаты, обратившись в администрации своих муниципалитетов. Так, в Хабаровске обращения принимают в каждом из городских округов, а в Комсомольске-на-Амуре - через МФЦ. Если нужна юридическая помощь, то ее оказывают в филиалах краевого бюро, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Записаться к юристам можно по единому номеру: 8-800-100-42-12.
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