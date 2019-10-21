Более 6 тысяч человек бесплатно посетили музеи в День края

Наплыв посетителей отметили в Дальневосточном художественном и краеведческом музеях в Хабаровске. В день края, 20 октября, экспозиции посмотрели более 6000 человек. Еще 4000 посетили бесплатный каток, который работал в арене «Ерофей».

На минувших выходных жители Хабаровского края праздновали 81-ю годовщину со дня основания региона. К праздничной дате была подготовлена обширная программа культурных, спортивных и других развлекательных событий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятия прошли во всех городах и районах. Так в краевой столице 19 и 20 октября на набережной им. Муравьева Амурского и в районе стадиона им. Ленина работали концертные площадки, были организованы мастер-классы, выставки копий произведений живописи, книжных изданий, викторины и соревнования. Перед жителями края выступил ансамбль Песни и пляски духового оркестра Восточного военного округа, работала полевая кухня, выставка военной техники, прошли показательные выступления роты почетного караула.

В арене «Ерофей» в эти дни для всех работал бесплатный каток. Его посетили 4000 человек, в том числе подопечные детских домов Хабаровска и Хабаровского района. Еще 300 человек стали участниками тематической экскурсии. Им показали музей русского хоккея, раздевалки команд, рассказали историю этого вида спорта, познакомили особенностями заливки льда.

А 20 октября в Хабаровском краевом музее им. Гродекова и Дальневосточном художественном музее прошел День открытых дверей. Посмотрели экспозиции, стали участниками мастер-классов и викторин 5577 и 520 человек соответственно. Аналогичные мероприятия прошли в Дальневосточной государственной научной библиотеке и Хабаровской краевой детской библиотеке им. Наволочкина. Эти учреждения посетили более 700 человек.

Также день открытых дверей прошел в правительстве Хабаровского края. Школьники, студенты, а также все желающие смогли познакомиться с особенностями работы органов власти, побывали в приемной губернатора. В здании по ул. Карла Маркса, 56 побывали около 40 человек.