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Хабаровские школьники отправятся на каникулы 28 октября
Продлятся выходные до 4 ноября. В управлении по делам молодёжи и социальным вопросам мэрии планируют задействовать в каникулярных мероприятиях около 80% школьников города. В краевом центре откроются 74 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, а также один лагерь труда и отдыха, который смогут посетить более двух тысяч человек. Во время каникул в центрах работы с населением будут работать группы для детей и подростков.
На жилмассивах запланированы культурно-массовые мероприятия, дворовые турниры. Во всех образовательных учреждениях откроются кружки по танцам, театральному и вокальному искусству, а также различные секции. Для старшеклассников проведут консультации по итоговой аттестации и подготовке к школьным олимпиадам.
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