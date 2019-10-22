Пешеходную часть набережной в Хабаровске полностью восстановят в ноябре

Специалисты краевой дирекции спортивных сооружений продолжают восстановительные работы на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Практически завершена отсыпка мест с просевшим грунтом на верхней части набережной. Все работы здесь, в том числе укладку плитки и асфальта, планируется завершить в ноябре.

Сложнее дело обстоит с нижней частью набережной от Утеса до яхт-клуба, где уложена террасная доска. Из-за долгого нахождения под водой покрытие сильно пострадало. Как сообщает пресс-служба правительства региона, решение по дальнейшей эксплуатации этого материала, а также будущему архитектурному облику примут в министерстве строительства края после консультаций с экспертами.

- Мы восстановили участки там, где это возможно. Демонтировали террасную доску в местах, где она пришла в негодность. Очистили эти места до бетонного основания. Очевидный момент, что использование террасной доски себя не оправдало. Материал очень хрупкий и не выдерживает длительного нахождения под водой. Кроме того, на нижней части набережной многие катаются на велосипедах и роликовых коньках, из-за чего покрытие также не выдерживает нагрузки, - отметили в дирекции спортивных сооружений края.

Кроме того, продолжается просушка подвальных помещений УКСК и легкоатлетического манежа, где пострадал зал силовой подготовки. Грунтовыми водами также подтопило функциональные помещения пешеходного фонтана. Здесь установлены тепловые пушки. Электрооборудование, которое могло пострадать от «большой воды», специалисты демонтировали.