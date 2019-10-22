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Пешеходную часть набережной в Хабаровске полностью восстановят в ноябре
Специалисты краевой дирекции спортивных сооружений продолжают восстановительные работы на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Практически завершена отсыпка мест с просевшим грунтом на верхней части набережной. Все работы здесь, в том числе укладку плитки и асфальта, планируется завершить в ноябре.
Сложнее дело обстоит с нижней частью набережной от Утеса до яхт-клуба, где уложена террасная доска. Из-за долгого нахождения под водой покрытие сильно пострадало. Как сообщает пресс-служба правительства региона, решение по дальнейшей эксплуатации этого материала, а также будущему архитектурному облику примут в министерстве строительства края после консультаций с экспертами.
Кроме того, продолжается просушка подвальных помещений УКСК и легкоатлетического манежа, где пострадал зал силовой подготовки. Грунтовыми водами также подтопило функциональные помещения пешеходного фонтана. Здесь установлены тепловые пушки. Электрооборудование, которое могло пострадать от «большой воды», специалисты демонтировали.
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