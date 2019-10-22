Кинокартину «Интересные люди – хабаровчане» представили зрителям

В Хабаровском краевом музыкальном театре 21 октября состоялась премьера документального фильма «Интересные люди – хабаровчане». Показ был приурочен к 81 годовщине со дня образования региона. Картину представили автор и продюсер – документалист Ашот Джазоян, министр культуры Хабаровского края Александр Федосов и исполнительный директор АО «Хабаровский аэропорт» Борис Алексеев.

Съемки проходили в 2018-2019 годах при финансовой и организационной поддержке регионального правительства и АО «Хабаровский аэропорт». Фильм состоит из коротких историй о людях разных профессий и увлечений, живущих в разных районах Хабаровского края.

- Документальный фильм «Интересные люди - хабаровчане» объемно и интересно представляет многообразное культурное наследие Хабаровского края. В проекте отражены традиции нашей земли, жизнь коренных малочисленных народов, художественное, театральное, музейное направление региона. Фильм привлекателен для жителей и туристов, посещающих наш край, богатый природными ресурсами и культурным потенциалом. Дальневосточники - вот самая главная наша гордость. Я действительно рад, что такой проект пополнит коллекцию документальных фильмов о крае, - сказал министр культуры края Александр Федосов.

В создании фильма наряду с кинематографистами из России, Армении, Италии, Германии и Испании принимали участие молодые журналисты – студенты Тихоокеанского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, фильм доступен на сайте «Медиаконгресс «Содружество журналистов», а также на канале в видеохостинге Youtube.

Перед показом в фойе театра торжественно открыли одноименную выставку. Экспозиция объединила работы Микеле Чирилло (Италия), Педро Куироса (Испания) и Франка Херфорта (Германия) – фотографов, которые принимали участие в создании фильма. Каждая фотография имеет свой QR-код, ведущий на мультимедийную страницу, посвященную героям проекта. В дальнейшем с выставкой можно будет ознакомиться в новом терминале внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск и краевом музее им. Гродекова.