Хабаровчан бесплатно научат управлять финансами

С 31 октября по 14 ноября года пройдет VI Всероссийская неделя сбережений. Она организована в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Мероприятия недели нацелены в первую очередь для взрослой аудитории – активных и потенциальных пользователей финансовых услуг.

Основная цель события – содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.

Все мероприятия и просветительские материалы несут практическую направленность, их отобрали с учетом интересов целевых аудиторий.

Участие во всех мероприятиях – бесплатное.

Участники смогут посетить лекции и практикумы, послушать вебинары от ведущих спикеров на темы финансовой грамотности, задать интересующие вопросы онлайн специалистам, поучаствовать в финансовых онлайн квестах и курсах.

В мероприятиях, ориентированных на семью, для родителей организуют семинары в формате родительских собраний.

Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте:

https://вашифинансы.рф/.