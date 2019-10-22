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Хабаровчан бесплатно научат управлять финансами
С 31 октября по 14 ноября года пройдет VI Всероссийская неделя сбережений. Она организована в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
Мероприятия недели нацелены в первую очередь для взрослой аудитории – активных и потенциальных пользователей финансовых услуг.
Основная цель события – содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.
Все мероприятия и просветительские материалы несут практическую направленность, их отобрали с учетом интересов целевых аудиторий.
Участие во всех мероприятиях – бесплатное.
Участники смогут посетить лекции и практикумы, послушать вебинары от ведущих спикеров на темы финансовой грамотности, задать интересующие вопросы онлайн специалистам, поучаствовать в финансовых онлайн квестах и курсах.
В мероприятиях, ориентированных на семью, для родителей организуют семинары в формате родительских собраний.
Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте:
https://вашифинансы.рф/.
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