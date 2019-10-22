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Ипотеку под 2 % смогут получить до 140 тысяч молодых семей на ДВ
Проект «Дальневосточной ипотеки» обсудили на Межрегиональной конференции руководителей профильных министерств и департаментов субъектов Дальневосточного федерального округа. Получить ипотечный кредит по беспрецедентно низкой процентной ставке в 2% смогут участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи.
По словам Сергея Ховрата, сейчас в среднем по Дальнему Востоку ипотечные кредиты предоставляются под процентную ставку в 9.1%. При стоимости домокомплекта около 3,5 млн рублей, если брать ипотеку по данной ставке, то в течение 20 лет стоимость дома удваивается. Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке были проведены соответствующие исследования и расчеты, обосновывающие льготную ставку в 2%. Согласно проекту «Дальневосточной ипотеки», можно будет получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Эти параметры рассчитаны исходя из среднего уровня дохода получателей «дальневосточных гектаров», а также молодых семей, чтобы ежемесячный платеж был наиболее комфортен.
Напомним, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Государственного Совета РФ, которое состоялось на полях ВЭФ 4 сентября 2019 года, предложил главе государства новый механизм поддержки дальневосточников – ипотеку под 2%.
Владимир Путин эту инициативу поддержал на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. По состоянию на середину октября землю по программе «Дальневосточный гектар» получили более 72,7 тысяч россиян. По заявлениям от еще 8,5 тысяч человек уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков. Запущен процесс формирования и подписания договоров.
Источник: пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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