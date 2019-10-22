Новости
За три года в Хабаровском крае планируют закрыть 12 котельных
В Хабаровском крае наметили планы по оптимизации отопительного комплекса. В ближайшие три года в регионе закроют 12 убыточных котельных, работающих на жидком топливе. Их заменят более эффективными мощностями, где для выработки тепла будут использовать уголь или газ. Специалисты уже подсчитали, что экономический эффект от такого решения превысит 800 млн рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как уточнили в краевом министерстве ЖКХ, закрытие целой группы котельных сократит потребление топлива на 56,1 тыс. тонн. Это позволит получить экономию как на приобретении энергоресурсов, так и на их транспортировке в отдаленные районы. При этом новые котельные будут значительно экономичнее и в технологическом обслуживании, а также надежнее.
Напомним, что процесс модернизации котельных запущен и в Верхнебуреинском районе, где на всех объектах за годы накопился критический износ оборудования. Недавно с инспекцией там побывал губернатор края Сергей Фургал. Пять котельных муниципальные власти были вынуждены вывести из управления собственника и отдать краевому предприятию "ХЭС". В итоге "ХЭС" уже приступило к обновлению отопительного оборудования. Часть котельных в Чегдомыне переведена на обогащенный уголь, что снизило потребление топлива и загрязнение окружающей среды. Со следующего года предприятие проведет замену котлов в котельной поселка Новый Ургал. Кроме того, власти решили установить на всех котельных дополнительные очистные сооружения.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 728
С места событий: Останки на берегу водоема10 431
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 202
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 267
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136