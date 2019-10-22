За три года в Хабаровском крае планируют закрыть 12 котельных

В Хабаровском крае наметили планы по оптимизации отопительного комплекса. В ближайшие три года в регионе закроют 12 убыточных котельных, работающих на жидком топливе. Их заменят более эффективными мощностями, где для выработки тепла будут использовать уголь или газ. Специалисты уже подсчитали, что экономический эффект от такого решения превысит 800 млн рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточнили в краевом министерстве ЖКХ, закрытие целой группы котельных сократит потребление топлива на 56,1 тыс. тонн. Это позволит получить экономию как на приобретении энергоресурсов, так и на их транспортировке в отдаленные районы. При этом новые котельные будут значительно экономичнее и в технологическом обслуживании, а также надежнее.

- В этом году уже начались предпроектные работы по котельным, работающим на дизельном топливе, в поселках Переяславка района имени Лазо и Многовершинный в Николаевском районе. В частности, в Переяславке котельная перейдет на природный газ. В 2020 году завершится строительство Советско-Гаванской ТЭЦ, после чего будет закрыто сразу 8 местных котельных, 5 из которых сейчас работают на мазуте. Годовой завоз топлива в Советскую Гавань сократится на 26,8 тыс. тонн. Кроме того, до 2024 года в крае будут построены новые котельные в поселках Ванино и Литовко, селах Князе-Волконское, Калинка, Благодатное, Мирное, - сообщили в министерстве.

Напомним, что процесс модернизации котельных запущен и в Верхнебуреинском районе, где на всех объектах за годы накопился критический износ оборудования. Недавно с инспекцией там побывал губернатор края Сергей Фургал. Пять котельных муниципальные власти были вынуждены вывести из управления собственника и отдать краевому предприятию "ХЭС". В итоге "ХЭС" уже приступило к обновлению отопительного оборудования. Часть котельных в Чегдомыне переведена на обогащенный уголь, что снизило потребление топлива и загрязнение окружающей среды. Со следующего года предприятие проведет замену котлов в котельной поселка Новый Ургал. Кроме того, власти решили установить на всех котельных дополнительные очистные сооружения.