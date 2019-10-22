Теплые вещи детям из малоимущих семей собирают жители Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит ежегодная благотворительная акция «От теплого сердца». Всего за неделю ее проведения неравнодушные люди принесли в пункты приема более тысячи различных вещей: от варежек до комбинезонов.

Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения, целью акции является обеспечение теплыми вещами при подготовке к зимнему сезону семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

- Адресную помощь уже получили 123 человека, в том числе 103 ребенка. Несут шарфы, шапки, варежки, носки, брюки, свитера, верхнюю одежду, а также обувь. Вещи поступают от граждан, учреждений и организаций, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. К примеру, в Бикине предприниматель адресно помог семье, в которой растет ребенок-инвалид, - рассказала начальник отдела по проблемам семьи и детей управления социального обслуживания населения министерства социальной защиты населения края Наталья Меньшикова.

По информации пресс-службы правительства региона, помощь принимают в учреждениях соцобслуживания семьи и детей до 30 ноября. Раздают вещи во время планового посещения семей, выездных встреч в рамках работы «Социального автобуса», а также при личном обращении нуждающихся в учреждение.

Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону: 8 (4212) 32 62 49 (в рабочее время).

Благотворительная акция «От теплого сердца» проводится министерством социальной защиты населения края совместно с благотворительной общественной организацией «Союз женщин Хабаровского края» четвертый раз. В прошлом году теплые вещи получили около 1500 детей.