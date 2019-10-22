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Теплые вещи детям из малоимущих семей собирают жители Хабаровского края
В Хабаровском крае проходит ежегодная благотворительная акция «От теплого сердца». Всего за неделю ее проведения неравнодушные люди принесли в пункты приема более тысячи различных вещей: от варежек до комбинезонов.
Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения, целью акции является обеспечение теплыми вещами при подготовке к зимнему сезону семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
По информации пресс-службы правительства региона, помощь принимают в учреждениях соцобслуживания семьи и детей до 30 ноября. Раздают вещи во время планового посещения семей, выездных встреч в рамках работы «Социального автобуса», а также при личном обращении нуждающихся в учреждение.
Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону: 8 (4212) 32 62 49 (в рабочее время).
Благотворительная акция «От теплого сердца» проводится министерством социальной защиты населения края совместно с благотворительной общественной организацией «Союз женщин Хабаровского края» четвертый раз. В прошлом году теплые вещи получили около 1500 детей.
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