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Пожарные спасли из горящего дома в Хабаровске 10 человек
В пятиэтажном жилом доме по улице Ким Ю Чена загорелся подвал. Оперативно прибывшие на место подразделения пожарной охраны установили, что происходит горение автомобильных покрышек и домашних вещей в подвале на площади порядка 15 кв.м. Пожарные сразу отправились на поиск внутри задымленного подъезда людей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сильное задымление осложняло работу. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев было спасено 10 человек.
После чего удалось локализовать пожар на площади 15 кв. м, а позже полностью ликвидировать.
Причины возгорания и виновный устанавливаются. По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.
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