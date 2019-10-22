Все авиарейсы из Хабаровска перевели в новый аэровокзальный комплекс

С 22 октября обслуживание всех авиарейсов из г. Хабаровска переведено в новый аэровокзальный комплекс внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск (Новый) им. Г. И. Невельского. Соответственно, теперь пассажиры авиарейсов краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» будут проходить регистрацию, отправляться в полет и прибывать в краевой центр через новые воздушные ворота Хабаровска.

Первыми на региональных маршрутах «Хабаровских авиалиний» из нового современного комплекса аэровокзала улетели 38 пассажиров в Охотск, Аян и Чумикан.

Напоминаем, КГУП «Хабаровские авиалинии» выполняет 14 социально значимых авиарейсов из Хабаровска в Аян, Нелькан, Охотск, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, Херпучи, Богородское, и Чегдомын. За 9 месяцев 2019 года «Хабаровскими авиалиниями» перевезено 48,5 тыс. человек, 239 т. груза, 119 т. почты. В районные центры Ульчского и Верхнебуреинского муниципальных районов регулярные авиарейсы будут возобновлены с 05 ноября.