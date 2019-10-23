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Системой «все включено» россиян порадует еще одна страна
Чин заявил, что поток российских туристов составляет очень большую долю (30 процентов) от общего потока иностранцев на остров Хайнань. При этом он отметил, что в следующем году Китай планирует увеличить эти показатели в два раза. Для этого в гостиницах острова планируют развивать систему All inclusive, которая будет полностью соответствовать системе, действующей в турецких отелях.
Он добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц.
В августе вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов объяснил, что система all inclusive не очень популярна на курортах южных регионов России, поскольку они не рассчитаны на массовый туристический поток и не способны предложить длительный пляжный сезон.
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