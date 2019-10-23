Лесовозная дорога в Хабаровском крае стала предметом судебного спора

Судебная тяжба вокруг лесовозной дороги, инициированная краевым управлением лесами, при ближайшем рассмотрении все больше наводит на мысли о сказочности задействованных персонажей

Дано: арендованный частной компанией участок леса в районе им. Полины Осипенко, по которому проложена лесовозная магистраль. На помпезное словечко, конечно, эта просека мало тянет, но по местным меркам отсутствия альтернатив - самое то. Не забывайте также, что этот путь - не только для транспортировки древесины.

- Вот райцентр, вот село Владимировка, - показывает на карте юрист Егор Егоров. - Это своего рода «столица негидальцев», из 500 оставшихся на Земле представителей этого этноса половина живет во Владимировке. Вот дорога, где ходят лесовозы, вот мост через реку Немилен, а вот – дорога до Владимировки. По документам она проходит как минерализованная полоса. Делали ее в рамках социального партнерства компании и властей района.

Забегая вперед, скажем, что муниципальная администрация обратилась в арбитраж Хабаровского края с просьбой привлечь ее к рассмотрению дела в качестве третьего лица. Если не казенным языком - дорогой пользуются не только лесозаготовители, поэтому местному населению ее дальнейшая судьба не совсем «по барабану». Отказали.

Какой суд, спросите вы. Зачем? Затем, что компания, о которой идет речь, с недавних пор иначе как «скандальная» большинством наших пишущих коллег не именуется. ООО «Азия Лес» и ООО «Логистик Лес», входящие в структуру лесопромышленной группы BM Group, были лишены статуса приоритетного инвестиционного проекта ввиду несоблюдения сроков реализации бизнес-планов. Федеральный Минпромторг в связи с этим издал приказ, по которому договоры аренды лесосек объемом более 1,5 млн кубометров древесины должны быть расторгнуты.

Пока собственники бизнеса судятся с управлением лесами правительства края, имея отличающуюся от транслируемой в массы позицию и считая, что еще не все в смысле выделенных участков леса для них потеряно, чиновники от лесного дела вчиняют встречный иск. Хотят заготовителей и переработчиков древесины (а в поселке Березовом, напомним, работает завод по выпуску пиломатериалов и топливных гранул) лишить права собственности на ту самую лесовозную автодорогу, построенную в 2016 году.

- Эта дорога стоила компании около 260 миллионов рублей. Если ее сейчас ликвидировать, что мы обязаны будем сделать, если суд примет доводы истца, понесем убытки не только мы, но и Внешэкономбанк, который является основным инвестором проекта. Все имущество, построенное до возврата кредита, должно быть заложено. А если предположить, что «Азия Лес» войдет в состояние банкротства, то это имущество, которое конкурсный управляющий мог бы тем или иным способом реализовать. В любом случае убытки не только для «Азии Лес», - уточняет генеральный директор ООО «Азия Экспорт» (также входит в BM Group) Константин Безносюк.

Примечательная деталь: если дорога все-таки будет признана временной (на чем настаивают инициаторы судебного разбирательства), в обязанности компании, ее построившей, должны будут вменить рекультивацию и разбор моста через реку Немилен. Цитируем дословно п. 3 ст. 13 Лесного кодекса РФ: «Объекты лесной инфраструктуры, после того как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации».

Но есть один нюанс. В ходе предварительного слушания, как утверждают юристы ООО «Азия Лес», представитель регионального управления лесами Наталья Жбанова заявила, что после удовлетворения их иска вопрос о дальнейшей судьбе дороги будет решаться в правительстве края.

Более того, ИА «Хабаровский край сегодня», ссылаясь на управление лесами, приводит следующую цитату:

«Мы действительно подали иск в суд о признании недействительным права собственности на дорогу Владимировка - с. им. Полины Осипенко. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении. Вопрос о разрушении моста и рекультивации дороги управлением лесами в иске не поднимался. После вынесения решения судом вопрос по дороге будет решаться совместно краевым управлением лесами, министерством транспорта и дорожного хозяйства края, а также администрацией района».

При этом автор, ссылаясь на «информированный источник», добавляет: «… слухи о сносе моста можно расценить как провокацию с целью дискредитации краевых властей и губернатора Сергея Фургала».

Стоп. Давайте с этого места поподробнее. Слухи о сносе моста - не то чтобы слухи. Вполне себе возможная юридическая перспектива. В «Азии Лес» отдают себе отчет, что, несмотря на внушительную кипу вполне легальных документов, подтверждающих правообладание дорогой, суд может признать более сильными доводы чиновников. Тогда, строго следуя букве закона, лесопромышленники будут просто обязаны стереть с лица земли напоминания о ней. Вместе с мостом, разумеется.

Может быть, кто-то в самом деле намеренно дискредитирует краевые власти и самого губернатора? Может быть, это те специалисты, которые плохо владеют нормативной базой и собираются фактически отжать у частной компании объект, в который вложены немалые средства? Ну не отжать, конечно, а как в старом добром мультфильме, цитату из которого мы взяли в заголовок: «Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом, и поставьте среди городу Парижу, где мой миленький живет». Как думаете, похоже?

Мария Левина

Фото предоставлено ООО «Азия Лес»