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Хабаровские школьники получили путевки в Крым
27 учеников, которые одержали победы в городских конкурсах «Пятерки любимому городу», «Дорогами воинской славы» и «Хабаровск.НАШ», в качестве призов получили путевки на тематическую экскурсию по городам полуострова. Путешествие заняло почти неделю, включая перелет до Москвы и трансфера в Симферополь.
Участники делегации из Хабаровска посетили Массандру, Ялту, Никиту, Севастополь, Ливадию. Побывали в ботаническом саду, имении графа Воронцова, Ливадийском дворце, крепости Чембало, пещерном монастыре Успения Божией Матери и многих других местах.
Встреча участников делегации продлилась почти час. Ребята вспомнили самые яркие события, и хотя больше половины школьников - выпускники, все сошлись в одном: если бы представилась возможность снова поучаствовать в городских конкурсах, то они бы без раздумий воспользовались этим шансом.
По материалам пресс-службы администрации города
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