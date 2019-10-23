Хабаровские школьники получили путевки в Крым

27 учеников, которые одержали победы в городских конкурсах «Пятерки любимому городу», «Дорогами воинской славы» и «Хабаровск.НАШ», в качестве призов получили путевки на тематическую экскурсию по городам полуострова. Путешествие заняло почти неделю, включая перелет до Москвы и трансфера в Симферополь.

«В Крыму мы были пять дней, и каждый из них запомнился очень ярко. Одна экскурсия сменялась другой, мы любовались красивой природой полуострова, слушали лекции по истории нашего Отечества, но одно дело - просто слушать информацию, и совсем другое, когда ты видишь места, где все это происходило. Это очень вдохновляет», - рассказала ученица 11 класса школы № 85 Хабаровска Марина Мамедова. «Мне понравилась Ялта. Когда мы приехали на маяк, я вспомнила произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В романе Лиходеев попал на этот маяк, и эта мысль, что ты как будто визуализируешь строки из книги, ты переживаешь те события, ты связана с автором, с героем романа, с историей, – это самое необычное ощущение»,

- добавила Марина Мамедова.

Участники делегации из Хабаровска посетили Массандру, Ялту, Никиту, Севастополь, Ливадию. Побывали в ботаническом саду, имении графа Воронцова, Ливадийском дворце, крепости Чембало, пещерном монастыре Успения Божией Матери и многих других местах.

«Мне понравилась вся поездка, но больше всего впечатлила экскурсия по Херсонесу. Этот древний город принадлежал Византийской империи, был во власти Османской империи. Очень познавательная экскурсия получилась, главное, что мы смогли увидеть все своими глазами. Я счастлива, что приняла участие в городском конкурсе, выиграла его и получила такой подарок», - отметила ученица многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады Хабаровска Полина Аверина.

Встреча участников делегации продлилась почти час. Ребята вспомнили самые яркие события, и хотя больше половины школьников - выпускники, все сошлись в одном: если бы представилась возможность снова поучаствовать в городских конкурсах, то они бы без раздумий воспользовались этим шансом.

По материалам пресс-службы администрации города