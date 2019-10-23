Новоиспеченные депутаты думы Хабаровского края учатся депутатствовать

Законодательная дума Хабаровского края. В зал, где должно начаться заседание, гордо заходят депутаты. Нет, даже не так. Заходят ДЕПУТАТЫ. Они свысока смотрят на окружающих, они довольны собой, как кинокритик, пересмотревший все фильмы Педры Альмодовара (даже те, дерьмовые).

Передо мной идет депутат высокого роста. Он вальяжно шагает так: цмак-цмак, иногда помахивая ручкой работницам аппарата думы, которые улыбаются ему. Самая сексуальная часть мужчины – мозг, говорят опытные женщины. Высокий депутат явно уверен, что его самая сексуальная часть – значок народного избранника. Заходим в зал. Некоторые парламентарии опаздывают. Но они могут себе это позволить. На сентябрьских выборах они сломали систему, они победители, им можно.

Начинается внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Рассматривается вопрос о принятии в первом чтении краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Докладчиком выступает министр финансов Хабаровского края. Проходит полчаса. Я сижу сзади, но замечаю, что плечи некоторых депутатов характерно подрагивают – зевают. А как не уснуть, когда началась полноценная парламентская работа? С кучей графиков, диаграмм, цифр, доходов, расходов…

«Формирование доходов по уровню бюджета осуществляется, исходя из расходных обязательств, закрепленных федеральным законодательством по уровню власти, - буднично докладывает министр финансов. - За региональным уровнем власти закреплено формирование доходов и расходов 184-м законом 1999 года. Закреплено за краевым органом власти 115 полномочий и за органами местного самоуправления закреплено 45 полномочий в законе номер 131…»

Почти все сидящие здесь депутаты избраны в первый раз. Видно, что им тяжело привыкать к непростой доле ходока от народа. Ожидали марципаны и нарзан, оказалось – надо выслушивать длиннейшие и скучнейшие доклады, «пробивать» бюджет, ориентироваться в налоговом законодательстве, вносить какие-то поправки. Чуть урежешь расходы, значит, какая-то больница не получит новый давно ожидаемый медицинский аппарат. Или не отремонтируют давно разбитую дорогу.

Доклад закончен, «лектор» ждет вопросов. Одна народная избранница задает вопрос о том, какими источниками будет сбалансирован дефицитный бюджет. Министр, разложивший все в своем докладе по полочкам и сопроводивший его лаконичными графиками, берет секундную паузу. Потом произносит «мда…» и начинает заново рассказывать о том, что рассказывал примерно двадцать минут назад.

Бюджет все-таки принимают в первом чтении (один голос был против). Председатель напоминает облегченно вздыхающим коллегам, что впереди второе, самое важное и сложное чтение. Некоторым это явно не нравится. Ведь, казалось, все самое сложное позади! А оно не позади, а впереди!

Но ничего, они привыкнут к этой неблагодарной работе. Народ может и потерпеть, пока те, кому он доверился, годика через три-четыре всему научатся.





Андрей Канев