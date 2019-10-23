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В Краснофлотском районе заканчивается капитальное строительство стадиона
Спортивный объект, возможно, запустят в дело в самое ближайшее время: в первой декаде ноября планируется сдать вторую очередь спорткомплекса «Авангард».
Город Хабаровск стал участником федерального проекта «Спорт - норма жизни». У нас стремительно развивается детский спорт. Свыше шести тысяч (!) школьников занимаются в детско-юношеских спортивных школах. В прошлые годы около шестисот пятидесяти юных спортсменов приняли участие во всероссийских и международных соревнованиях. Из них 35-40% стали победителями и призерами. И просто здорово, что в городе становится больше спортивных сооружений и площадок.
В реальности будущий стадион «Авангард» – не просто поле для футбола, беговые дорожки и место для прыжков в длину. По существу – это целый спортивный комплекс. В закрытом помещении уже сейчас проводятся круглогодичные краевые соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, борьбе. А после реконструкции стадиона появятся новые возможности, в том числе и для болельщиков - гостевые автопарковки. Также учтены требования безбарьерной среды. А то как-то неинтересно – из родных мест ехать «мячик попинать» в центр. Или отправляться бегать в культурных условиях за десяток-другой километров от родного порога. А тут в скором времени можно просто прийти и укрепить здоровье на современном спортивном сооружении. Этакий «большой спорт» в шаговой доступности.
Хотя это не первый спортивный объект в Краснофлотском районе. Очень неплохая спортивная площадка вот уже какой год функционирует на улице Ильича, на территории парка базы КАФ. Но там в основном тренажеры. И дорожки среди деревьев – для неспешного фланирования. А тут размах - столько зелени на большом поле! Побывав на реконструируемом стадионе, остался впечатлен масштабами. И футбольное поле переделывается под современные стандарты, и беговые дорожки будут что надо. А вот тяжелого наследия прошлого – стрелкового тира – не будет. Старое здание, что стояло на углу старого стадиона, снесли подчистую.
Пока в Хабаровске в различных районах города идут грандиозные реконструкции, а порой и строительства больших спортивных сооружений, во дворах силами общественности возводятся и поддерживаются малые спортивные формы. Так, по пути к стадиону «Авангард», проходя дворами мимо домов по улице Руднева, увидел такой пример неравнодушия. Малые детские формы - горочки, каруселька, песочница поставлены муниципалами. А вот оборудование площадки для мини-футбола было сделано своими силами. Футбольные ворота с одной стороны сколочены из трех деревяшек, с другой – еще проще: к двум близко растущим деревьям пришпандорили поперечный брусок. Сетка на воротах та же самая, что и ограждает «футбольное поле» от оврага - бывшая рыбацкая. Видимо, кто-то из окрестных экс-браконьеров не пожалел имущества на доброе дело. Судя по общему состоянию площадки и выбитым начисто проплешинам у ворот, мячик пинают на этом «мини-поле» регулярно и с удовольствием.
Эдуард Попов, большой любитель малого спорта
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