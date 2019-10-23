В Хабаровском крае похолодает к выходным

Погода в Хабаровском крае возвращается к среднегодовым значениям. После недельной волны тепла, которую принесли в регион воздушные массы из Китая, в регионе вновь похолодает. Уже к предстоящим выходным температура опустится с +15 до +8 градусов. На следующей неделе температурный фон будет еще ниже +3…+6 градусов. Как отметили синоптики, это стандартные значения для конца октября.

- Потепление, произошедшее в крае на прошлых выходных, вполне обычное явление. Периодически такое случается, когда к нам приходят теплые циклоны из Азии. Сейчас погода возвращается к среднегодовым температурам. В субботу, 26 октября, мы ожидаем небольшие осадки, которые повторятся и на следующей неделе. Но ночью до конца месяца все еще сохранятся слабоположительные и слаботрицательные температуры. Существенное похолодание начнется в ноябре, - рассказали в Хабаровском гидрометцентре.

Специалисты также уточнили, что из-за потепления в Хабаровском крае резко замедлилось ледообразование. Обычно в это время на северных реках уже наблюдается ледоход. По информации пресс-службы правительства региона, сейчас подобные процессы идут на реке Ниман в Верхнебуреинском районе.

Сегодня в Хабаровске ожидается погода без осадков с северным ветром в 5-10 м/с. Днем температура будет +10…+12 градусов, ночью опустится до 0…+2 градусов. В ближайшие двое суток воздух в краевой столице прогреется до +15 градусов.

Уровень Амура у города сейчас составляет 89 см, температура воды - 7,2 градуса. К выходным река опустится примерно на 20-25 см.