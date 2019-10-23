Школы искусств Хабаровского края получили музыкальные инструменты на 23,5 млн рублей

Четыре образовательных организации сферы культуры Хабаровского края в этом году получили новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». На эти цели была выделена субсидия в размере 23,5 млн рублей, из которых 22,8 млн рублей – средства федерального бюджета.

Как сообщили в министерстве культуры региона, в таком размере поддержка оказывается впервые. Квоты и перечень приобретаемого оборудования были определены Минкультуры РФ. Так в Хабаровский краевой колледж искусств закуплены аккордеон, ксилофон, пианино, рояль, саксофон альт, большое количество учебных материалов, в том числе нотные материалы. Помимо музыкальных инструментов появился новый гончарный круг, печь для обжига.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, музыкальная школа Комсомольска-на-Амуре получит новые скрипки, домры, аккордеоны, лиру, гусли. Сюда же закуплено новое звуковое оборудование. Новые домры, балалайки и пианино теперь есть и в Детской музыкальной школе Амурского района. Также новые инструменты, оборудование и нотные материалы закуплены для учеников детской школы искусств №7 Хабаровска.

- Всего в Хабаровском крае 40 школ искусств, в которых занимаются более 10 тыс. детей. И, конечно, они нуждаются в обновлении учебного инвентаря. Оснащение продолжится в 2021 и 2023 годах. Получатели субсидии также будут определены по итогам конкурсного отбора, – сообщили в министерстве культуры края.

Между тем, в 2019 году, в рамках совместной программы Минкультуры РФ и Минпромторга РФ, 28 детских школ искусств 12 районов края, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре получили отечественные пианино «Михаил Глинка».