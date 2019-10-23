Новости
Школы искусств Хабаровского края получили музыкальные инструменты на 23,5 млн рублей
Четыре образовательных организации сферы культуры Хабаровского края в этом году получили новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». На эти цели была выделена субсидия в размере 23,5 млн рублей, из которых 22,8 млн рублей – средства федерального бюджета.
Как сообщили в министерстве культуры региона, в таком размере поддержка оказывается впервые. Квоты и перечень приобретаемого оборудования были определены Минкультуры РФ. Так в Хабаровский краевой колледж искусств закуплены аккордеон, ксилофон, пианино, рояль, саксофон альт, большое количество учебных материалов, в том числе нотные материалы. Помимо музыкальных инструментов появился новый гончарный круг, печь для обжига.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, музыкальная школа Комсомольска-на-Амуре получит новые скрипки, домры, аккордеоны, лиру, гусли. Сюда же закуплено новое звуковое оборудование. Новые домры, балалайки и пианино теперь есть и в Детской музыкальной школе Амурского района. Также новые инструменты, оборудование и нотные материалы закуплены для учеников детской школы искусств №7 Хабаровска.
Между тем, в 2019 году, в рамках совместной программы Минкультуры РФ и Минпромторга РФ, 28 детских школ искусств 12 районов края, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре получили отечественные пианино «Михаил Глинка».
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 739
С места событий: Останки на берегу водоема10 438
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 214
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 275
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136