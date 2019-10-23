Хабаровчанин Андрей Лебединский завоевал бронзу на чемпионате мира

В австралийском Сиднее завершился чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 55 стран мира, которые разыграли 32 комплекта медалей.

Хабаровчанин Андрей Лебединский в составе сборной России завоевал бронзовую медаль в командной стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на счету сборной России на этом чемпионате мира две медали. Ещё одну награду в стрельбе из пневматического пистолета в упражнении P1 завоевал Сергей Малышев, занявший второе место.