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Губернатор Хабаровского края призвал депутатов к конструктивной работе
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал впервые выступил перед депутатами Законодательной Думы седьмого созыва. На первом очередном заседании глава региона обозначил основные направления развития края и призвал депутатов к конструктивной совместной работе.
Губернатор также предложил парламентариям поддержать ряд законодательных инициатив. Речь идет об увеличении размера подъемных для молодых педагогов, которые впервые устраиваются на работу после получения диплома. За последние 20 лет эта сумма не менялась. По словам Сергея Фургала, выплату педагогическим работникам, поступившим на работу впервые, необходимо увеличить минимум в два раза – до восьми должностных окладов.
Речь также шла о возвращении прямых выборов глав районов. Реализация этой инициативы губернатора позволит повысить политическую конкуренцию в регионе и ответственность чиновников перед избирателями.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Сергей Фургал также попросил парламентариев поддержать отмену налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. Реализация инициативы позволит увеличить доходы в краевую казну от этих высокорентабельных видов бизнеса.
В целом, в ближайшие три года собственные налоговые и неналоговые поступления в бюджет должны вырасти. В 2020 году до 80 млрд рублей, 2021-ом – более 83 миллиардов, а в 2022 году – около 86 млрд рублей. Губернатор также предложил депутатам сохранить социальную направленность краевого бюджета. Законопроект о главном финансовом документе на будущий год парламентарии рассмотрят сегодня в первом чтении.
Глава региона также затронул тему сокращения расходов на содержание органов власти. Так, за год в правительстве региона сократили ряд руководящих должностей, избавившись от дублирующих функций. Кроме того, краевые власти в течение года оптимизировали расходы на государственные закупки. Работа в этом направлении будет продолжена.
На заседании депутаты в первом чтении единогласно проголосовали за увеличение размера подъемных для молодых педагогов. Соответствующие изменения планируется внести в краевой закон «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся». Всего, согласно повестке, парламентарии планируют принять в первом чтении 7 законов края и 9 законопроектов.
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