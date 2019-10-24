Жители Хабаровского края хотят стать "Лидерами России"

Более 150 тысяч человек зарегистрировались на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Это представители всех российских регионов, а также 60 стран мира. Хабаровский край по числу заявок вошел в ТОП-30, около 1300 жителей региона решили попробовать свои силы в третьем сезоне конкурса.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участвовать в третьем сезоне проекта могут конкурсанты в возрасте до 55 лет и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

- Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», – напомнил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Он также добавил, что 28 октября начнется дистанционный этап. Участникам предстоит пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» по поручению Президента Владимира Путина и при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.