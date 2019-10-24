Мэр Хабаровска поручил сократить отставание от графика при возведении детсада

Строители возводят детский сад по улице Краснодарской - сейчас они закрывают тепловой контур здания – устанавливают входные двери и окна. После этого начнутся отделочные работы внутри помещения, которое уже подключено к инженерным коммуникациям. На этой недели, как заверил подрядчик, начнутся работы по благоустройству.

«На этом объекте много земляных работ. Изначально участок представлял овражную территорию. Строителям пришлось отсыпать ее сланцем, на это потребовалось 30 тысяч кубометров материала. К тому же, строительство объекта началось на 2 месяца позже других детских садов, которые также возводятся в городе по программе «Демография», - рассказал начальник отдела МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Алябьев.

В дошкольном образовательном учреждении по улице Юности работы по асфальтированию прилегающей территории выполнены на 90%: рабочие обустраивают газоны, высаживают деревья. «Теплых дней осталось не так много. Нужно успеть выполнить все работы быстро и качественно», - обратился мэр Сергей Кравчук к представителям подрядной организации.

«На других объектах благоустройство практически завершено. Осталось устранить мелкие недочеты. Что касается отделочных работ, то на всех на трех детских садах они идут в графике. Это дает уверенность, что в декабре город получит 3 учреждения на 650 мест», - отметил градоначальник.

Также в ходе объезда глава города проинспектировал строительство школы в Волочаевском городке. На объекте полным ходом идут работы по обустройству стадиона, также рабочие утепляют фасады учебных корпусов.

«Объект сложный. Необходимо укрепить подпорную стенку для поля стадиона. Строители идут в графике, а по некоторым работам даже опережают сроки», - сказал мэр Сергей Кравчук.

Стоимость строительства школы превышает миллиард рублей. Финансирование ведется из федерального, краевого и городского бюджетов. Сдача учебного заведения намечена на декабрь следующего года.