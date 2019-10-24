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Мэр Хабаровска поручил сократить отставание от графика при возведении детсада
Строители возводят детский сад по улице Краснодарской - сейчас они закрывают тепловой контур здания – устанавливают входные двери и окна. После этого начнутся отделочные работы внутри помещения, которое уже подключено к инженерным коммуникациям. На этой недели, как заверил подрядчик, начнутся работы по благоустройству.
В дошкольном образовательном учреждении по улице Юности работы по асфальтированию прилегающей территории выполнены на 90%: рабочие обустраивают газоны, высаживают деревья. «Теплых дней осталось не так много. Нужно успеть выполнить все работы быстро и качественно», - обратился мэр Сергей Кравчук к представителям подрядной организации.
Также в ходе объезда глава города проинспектировал строительство школы в Волочаевском городке. На объекте полным ходом идут работы по обустройству стадиона, также рабочие утепляют фасады учебных корпусов.
Стоимость строительства школы превышает миллиард рублей. Финансирование ведется из федерального, краевого и городского бюджетов. Сдача учебного заведения намечена на декабрь следующего года.
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