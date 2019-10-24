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Рекордное количество кровель многоэтажек отремонтировали в Хабаровске
Работы практически завершены в 135 многоэтажках. Это на 16 домов больше, чем планировалось. Всего в этом году в краткосрочный план капитального ремонта попало 256 домов краевого центра. На восстановление фасадов, замену лифтов, инженерных коммуникаций израсходовано около 800 миллионов рублей. На кровле дома по улице Покуса, 28 подрядчики наводят последний лоск - собирают мусор, проверяют прочность швов. В пятиэтажке 70-х годов постройки крышу жилищники латали каждый год, частями, несмотря на это, потолки у собственников верхних этажей «плакали» каждую весну и осень.
На общем собрании собственники проголосовали за ремонт кровли, который обошелся им в 2,5 миллиона рублей. Полностью рассчитаться за него жители планируют в течение ближайших семи лет. Всего в этом году в краевом центре побит своеобразный рекорд по кровельным работам, которые еще в середине лета были под угрозой срыва.
В рейтинге капитального ремонта на первом месте у жителей краевого центра восстановление кровель, на втором - ремонт лифтового оборудования и фасадов, на третьем - замена инженерных коммуникаций. При этом собираемость платежей населения составляет 90%. Если собственники исправно оплачивают квитанции регионального оператора, то у них есть все шансы попасть в краткосрочный план капремонта на следующий год, он будет сверстан до 25 ноября.
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