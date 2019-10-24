Разгонная полоса поможет разгрузить поворот с Выборгской на аэропорт

Несмотря на капитальный ремонт, в часы пик на примыкании с улицей Карла Маркса там образуются автомобильные заторы.

Решение о том, как разгрузить этот участок дороги, было принято в ходе объезда мэром Сергеем Кравчуком объектов капитального строительства.

«Дорожные работы на улице Выборгской полностью завершены. Строители обустраивают пешеходные тротуары общей протяженностью более 4 километров, их ширина – полтора метра. Полностью сдать объект планируется к 30 октября», - рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

В ходе осмотра стройплощадки глава города высказал претензии подрядчику к производству работ, а также потребовал ускорить темпы по укладке брусчатки.

«Дорога востребованная, но пешеходных связей нет. Распределите рабочих по участку. Сейчас здесь трудится 20 человек, и этого явно недостаточно», - обращаясь к подрядчику, сказал Сергей Кравчук.

Сергей Кравчук также распорядился проработать вопрос по разгрузке поворота с Выборгской на аэропорт и предложить варианты решения. В часы пик в этом месте скапливается пробка.

«Пока есть два варианта: сделать разгонную полосу, переместить остановку общественного транспорта и светофорный объект, либо проложить отдельную дорогу, не перемещая остановку и другую инфраструктуру. Мы проработаем оба варианта и предложим их на рассмотрение мэра Хабаровска. Работы будут запланированы на следующий год», - отметил Виталий Колтанюк.

Что касается самой дороги по улице Выборгской, то строители сдали ее с опережением графика. Реконструкция начались в октябре прошлого года. Сейчас улица Выборгская представляет собой двухполосную дорогу. На всей протяженности трассы оборудована система ливневой канализации, установлено 132 опоры освещения. Капитальный ремонт объекта обошелся в 179 миллионов рублей.