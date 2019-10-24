Новости
Разгонная полоса поможет разгрузить поворот с Выборгской на аэропорт
Несмотря на капитальный ремонт, в часы пик на примыкании с улицей Карла Маркса там образуются автомобильные заторы.
Решение о том, как разгрузить этот участок дороги, было принято в ходе объезда мэром Сергеем Кравчуком объектов капитального строительства.
В ходе осмотра стройплощадки глава города высказал претензии подрядчику к производству работ, а также потребовал ускорить темпы по укладке брусчатки.
«Дорога востребованная, но пешеходных связей нет. Распределите рабочих по участку. Сейчас здесь трудится 20 человек, и этого явно недостаточно», - обращаясь к подрядчику, сказал Сергей Кравчук.
Сергей Кравчук также распорядился проработать вопрос по разгрузке поворота с Выборгской на аэропорт и предложить варианты решения. В часы пик в этом месте скапливается пробка.
Что касается самой дороги по улице Выборгской, то строители сдали ее с опережением графика. Реконструкция начались в октябре прошлого года. Сейчас улица Выборгская представляет собой двухполосную дорогу. На всей протяженности трассы оборудована система ливневой канализации, установлено 132 опоры освещения. Капитальный ремонт объекта обошелся в 179 миллионов рублей.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 751
С места событий: Останки на берегу водоема10 441
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 222
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 285
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136