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Хабаровчан приглашают на «Пиратскую вечеринку»
Всех желающих погрузиться в мир пиратской романтики приглашают 25 октября в 18.00 часов в центр работы с населением «Доверие» по ул. Аксенова, 51а. Гостей ждут интересные испытания: «Голос сирены» - нужно спеть так, чтобы не потопить корабль, «Аквагрим Веселого Роджера» - возможность перевоплотиться в настоящего пирата, «Пиратская дуэль» - сражение на шпагах и другие. Кроме того, здесь можно собрать фоторобот пирата, научиться вязать морские узлы и познакомиться с точечной техникой рисования. По вопросам участия в мероприятии необходимо обратиться по телефону 53-61-72.
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