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НКО Хабаровска получили президентские гранты на сумму свыше 26 млн рублей
Проекты организаций «Амурский рубеж», «Гражданские медиа», «Точка роста», «Аридонс», «Белый театр» и другие получили поддержку в размере 26,4 миллионов рублей. Инициативы НКО направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями, развитие культуры речи, оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации другие. Некоммерческие организации краевого центра принимают участие в конкурсах фонда Президентских грантов с 2017 года. За это время было поддержано 92 проекта на общую сумму более 140 миллионов рублей.
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