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Налоги за самозанятых будут платить предприятия
С января 2019 года в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане ввели в качестве эксперимента специальный налоговый режим для самозанятых. Граждане, которые оказывают услуги физлицам, должны платить по 4% от дохода. Те, кто работает с юрлицами, по 6%. Правительство ожидает, что до конца 2024 года официальный статус самозанятых получат 2,4 млн граждан. Сейчас, по данным Минфина, зарегистрировано 240 тыс. самозанятых.
В октябре Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, по которым можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, поскольку предприятия стали чаще нанимать самозанятых. В этом случае Минфин готов распространить налоговый режим на другие регионы России.
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