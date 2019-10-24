Как в Хабаровске лечат болезни, диагностику которых не обязаны проводить?

В центре доктора Бубновского пациенту поставили диагноз «остеохондроз». После безрезультатного лечения выяснилось, что это - межпозвоночные грыжи.

В марте 2016 года Валерий Кемеров решил обратиться в Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского (более известный как «Центр доктора Бубновского») после того, как у него разболелась спина. Мужчина пришел в учреждение с рентгеновским снимком. Сотрудники центра посмотрели его и тут же поставили диагноз: остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Пациента отправили на тренажеры - изгонять хворь из тела.

По словам Кемерова, он должен был тягать грузы и гантели, поднимать ноги под прямым углом к телу, вися на турнике. Боль не прекратилась. Инструкторы подбадривали – мол, надо терпеть и усилием воли заставлять себя делать упражнения. Боль стала усиливаться…

Некрасовка – родина хондроза

«Во время упражнений не было даже надлежащего контроля, - говорит Валерий Кемеров. – Отчего, не знаю. Возможно, оттого, что в 2016 году поток посетителей в центр Бубновского был большой… Инструктор показал, что именно делать, а что делаешь, как делаешь, правильно ли делаешь – все равно».

После упражнений на турнике у мужчины стало сильно «ломать» спину. Однако тренировки не прекратились, все «списывали» на волю, которая должна была на пути к победе помочь переступить через слезы. Да и деньги уже были уплачены. За мучительную терапию Валерий Кемеров отдал 12,5 тысячи рублей.

«Боль стала не просто острой, а дикой после того, как меня положили на спину, привязали грузы к каждой ноге и велели наперекос тянуть их к плечам. Я сообщил о своем состоянии инструктору. Он сказал, что надо потерпеть, потому что скоро настанет облегчение. Я поверил. После очередного, двенадцатого, упражнения меня так «перекосило», что я не мог ни стоять, ни сидеть! И только тогда инструктор сказал, что мне стоит обратиться к врачу».

Кемеров потребовал врача, но вместо аудиенции с медиком состоялся разговор с директором центра. Руководитель учреждения спросил, где проживает его визави.

«В Некрасовке, - ответил я. «А добираетесь на двух автобусах?» (действие происходило в стенах центра Бубновского на улице Калинина. - Авт). «Да». «Вот это вас и сгубило, - говорит директор.- Мы вас здесь в центре расслабляем, а потом, во время езды, ваши мышцы снова напрягаются». Я спрашиваю: а вы не знали, что я из Некрасовки, что ли? Эта информация в договоре есть. Почему тогда сразу не спросили, как и на чем я добираюсь?!».

Далее, по словам Кемерова, руководитель центра вдруг упомянул некие грыжи, с наличием которых теперь придется смириться. Со смутным ощущением тревоги мужчина позвонил своему зятю, который повез родственника срочно проходить МРТ (магнитно-резонансную томографию). Исследование показало присутствие в организме сразу трех межпозвонковых грыж…

Три грыжи

Как выяснилось в кабинете врача, грыжи размером 4, 5 и 11 миллиметров могли в любой момент порваться. А это грозило непредсказуемыми последствиями для позвоночника, вплоть до инвалидизации. Причем на обычном рентгеновском снимке патологию не было видно, ее удалось выявить только на МРТ.

Валерия Кемерова положили во вторую краевую клиническую больницу. Там его стали готовить к операции. Но до хирургического вмешательства дело не дошло – после десяти дней уколов и терапии боль стала уходить. Пациента направили в реабилитационный центр на улице Пушкина заниматься лечебной физкультурой.

«Эта физкультура сильно отличалась от той, которую я проходил в центре Бубновского, - говорит Кемеров. – Никаких турников и гантелей, все лежа на спине, упражнения очень осторожные. Я стал принимать карипазим, и с помощью него самая большая грыжа уменьшилась с 11 до 5 миллиметров. Я потом много литературы прочитал и с врачами говорил: выяснил, что старые грыжи не лечатся карипазимом, только свежие. Если она поддалась лечению, значит, она - новая. Так откуда у меня могла взяться новая грыжа?»

Мой респондент предположил, что эта патология могла возникнуть по вине работников центра Бубновского. Точнее, из-за их подхода к лечению.

«В реабилитационном центре мне сказали: «Какие грузы, какие гантели? Не больше одного килограмма в каждой руке носить!». Сейчас я продолжаю проходить реабилитационные курсы, два раза в год выезжаю на горячие ключи. Облегчение есть, конечно, я нормально двигаюсь, например. Но долго работать физически уже не могу».

Врачи, которые не врачи

Кемеров подал в суд на ООО «Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского». В своем заявлении он потребовал возвращения денег, затраченных на лечение, и компенсацию морального вреда. Процесс длился долго. Были назначены врачебные эксперты, которые изучали материалы в течение года. В 2019 году суд отказал Валерию Кемерову в полном объеме…

«На суде сотрудники центра Бубновского говорили, что они не врачи, а обычные физкультурники, - возмущен Кемеров. – Что никакого вреда здоровью их методы не несут. И суд с ними согласился. Но дело в том, что тем комплексом упражнений, о котором они говорили на суде, я не занимался! Это уже были совершенно другие упражнения!»

Валерий Кемеров подал апелляцию. Он намерен доказать, что сотрудники центра доктора Бубновского сначала должны были провести обследование и направить пациента на МРТ, прежде чем выносить ошибочный диагноз. Также странными выглядят пункты экспертизы, где написано следующее.

«ООО «Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского» не является медицинским учреждением. Предметом деятельности общества является предоставление услуг объектов спортивного, культурно-массового и оздоровительного характера, способствующих социально-экономическому развитию города. Таким образом, проведение каких-либо диагностических медицинских мероприятий в данном обществе проводиться не может…Поскольку ООО «Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского» не является медицинским учреждением, в нем не оказывается какой-либо медицинской помощи и, соответственно, отсутствует возможность совершения врачебной ошибки».

Итак, сотрудники центра доктора Бубновского не могут совершить ошибку, так как они не врачи и в данном учреждении никто никого не лечит. Лишь проводят физкультуру… Но вот я захожу на сайт центра Бубновского в Хабаровске.

Разделы «Лечение болей в спине», («современная кинезитерапия - лечение при помощи универсальных тренажеров Бубновского декомпрессионного типа, которое решает проблему болей в спине при межпозвонковой грыже без лекарств и операций»), «Лечение болей в суставах». В пункте «Наши врачи» имеются фотографии медиков, перечислены оконченные ими вузы, полученные дипломы и сертификаты.

В графе «Преимущества» есть пункты «Медицинское учреждение. Центр доктора Бубновского специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Метод Бубновского запатентован и одобрен Министерством здравоохранения РФ»; «В центре доктора Бубновского работают врачи и инструкторы с профильным медицинским, физкультурным образованием. Сотрудники центра доктора Бубновского регулярно обучаются в НОЧУ ДПО «Институт современной кинезитерапии и физической реабилитации», Москва»…

Вопросов меньше не стало. Дипломированные врачи, которые не способны совершить ошибку, так как они не врачи? Медицинское учреждение, которое не медицинское учреждение? Лечение болезней, диагностику которых не обязаны проводить? Будем следить за развитием ситуации.





Андрей Канев

Фото с сайта центра доктора Бубновского в Хабаровске





Причины возникновения межпозвоночной грыжи многочисленны. Однако есть несколько факторов, повышающих риск развития патологии. Во-первых, пол. Согласно исследованиям, у мужчин хрящевая ткань развита хуже, чем у женщин, и изнашивается куда быстрее. Поэтому в группе риска в первую очередь находятся мужчины. Во-вторых, возраст. С течением времени эластичность хрящевой ткани снижается, начинаются дегенеративные процессы в области позвоночника и суставов. В группу риска попадают женщины старше 45 лет и мужчины старше 30 лет. Перенесенные заболевания, травмы и оперативные вмешательства в области позвоночника в разы повышают риск развития межпозвоночных грыж. Также влияет избыточная масса тела, курение, сидячий образ жизни, постоянное поднятие тяжестей, наследственность.

«Существует доказанная связь остеохондроза с грыжами межпозвоночных дисков. Естественным следствием некачественного лечения остеохондроза является межпозвоночная грыжа. Диагностика и лечение разновидностей остеохондроза аналогичны диагностике и лечению сходных случаев межпозвоночной грыжи. Профилактика и лечение остеохондроза приведет к устранению межпозвонковой грыжи, то есть и причина, и следствие напрямую зависят друг от друга» (по информации с сайта ayzdorov.ru).