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В Хабаровске объединят самых талантливых дальневосточных юных художников
«Малая детская академия народного искусства Дальнего Востока» - так называется новая организация, которая объединит самых талантливых юных художников от Чукотки до Забайкальского края.
Впервые в России у детей – рисующих, вырезающих, лепящих, ваяющих, шьющих и вышивающих – появилась своя творческая организация, а Хабаровск в очередной раз подтвердил статус дальневосточной столицы. Хабаровский градоначальник Сергей Кравчук для талантливых детей выделил помещение площадью 700 квадратных метров.
- Юные таланты будут изучать культуру народов, населяющих наш регион, нашу страну. Мы не просто для города работаем, но и для всего края, – гордится своим детищем Ольга Жученко, директор муниципального центра детского творчества «Народные ремесла», на базе которого и открыта академия. - А теперь будем работать и для всего Дальневосточного федерального округа.
Собственно, именно ей и принадлежит идея создания детской академии.
Как-то на одной из выставок Ольга встретила Виктора Пензина, президента Российской академии народного искусства, и сказала: «У вас есть молодежное и взрослое отделения, а детского нет?» и добавила, что есть и концепция, и желание стать структурным подразделением взрослой академии.
Поддержка не заставила ждать. «У нас не было сомнений, где открывать академию, ведь в Хабаровске есть настоящее созвездие талантов», - отметил на торжественном открытии Малой детской академии народного искусства Дальнего Востока Виктор Пензин.
- Открытие в Хабаровске академии – это руководство к действию для других регионов России, - уверен президент Российской академии народного искусства.
Как сказал Сергей Логинов, член Союза художников России, открытие Малой детской академии народного искусства Дальнего Востока – важное событие для культурной жизни Хабаровска и Хабаровского края.
- Это не просто культурное, оно больше политическое событие. Раз у нас статус федерального центра отобрали, хотя бы сохранить статус культурной столицы Дальневосточного федерального округа, - уверен Сергей Логинов. – Я думаю, что к вам потянутся люди, потому что уровень совершенно другой. Что может художник художнику пожелать? Только творческих успехов!
Наталья Мартынова, директор Академии современного искусства и дизайна Тихоокеанского государственного университета, считает, что все художники теперь обязаны вкладывать свои знания в молодое поколение, проводить мастер-классы, передавать опыт, помогать Ольге Жученко и ее дружной команде. В центре детского творчества «Народные ремесла» собрались настоящие специалисты, профессионалы своего дела.
- И еще один сюрприз. Мы собрались открывать в Хабаровске отделение Союза народных художников на базе центра «Народные промыслы», - сказала Наталья Мартынова. - Открытие Малой детской академии народного искусства – действительно важный шаг. Энергию академии мы будем приумножать нашей помощью.
- Командуйте, - обратился Виктор Пензин к Ольге Жученко, президенту Малой детской академии народного искусства Дальнего Востока. - У вас Курилы, Приморский и Хабаровский края, у вас весь Дальний Восток. У вас столько талантливых детей! Принимайте в академию.
- Это нужно заслужить, - парировала Ольга Жученко.
- Старайтесь – через конкурсы, через гранты. Самое главное, что хабаровская мэрия вас поддержала. 700 квадратных метров! Мне бы такое помещение дали в центре Москвы!
После торжественного открытия 23 юных хабаровских художника были торжественно приняты в члены Малой детской академии народного искусства Дальнего Востока. У каждого из них - победы в городских, региональных, национальных и международных конкурсах и даже персональные выставки. А один из художников выпустил персональный каталог «Уникальный мир».
- «Корочки» у юных художников будут такие же, как и у взрослых, только не красного, а зеленого цвета, – уточнил Виктор Пензин. – Это молодая живительная кровь. Когда художник творит, это и есть счастье.
Конечно же, не все станут профессиональными художниками. Но для всех ребятишек это важный шаг на пути познания искусства. И еще одна немаловажная деталь. Членство в Малой детской академии народного искусства Дальнего Востока дает право бесплатного посещения выставок и музеев.
- Кем хочешь стать? - спросил я у юного академика Влада Крылова.
- Программистом.
- А как же корочка?
- Попробую совмещать художественное творчество и будущую профессию.
Юрий Вязанкин
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