«Географический диктант» напишут жители Хабаровского края

Жителям Хабаровского края в очередной раз предлагают проверить свои знания. 27 октября состоится просветительская акция «Географический диктант», а 1 ноября всем желающим предложат написать «Большой этнографический диктант».

Уже в ближайшее воскресенье в 12.00 во всех муниципальных районах края будет дан старт пятому географическому диктанту. К слову, проверка знаний пройдет по всей России и за рубежом.

- Интерес к Географическому диктанту растёт с каждым годом, как в нашей стране, так и во всем мире. К примеру, 2015 году в Хабаровском крае насчитывалось всего около 500 участников и пять площадок. Сейчас уже 150 площадок на 11 тысяч мест, - сообщила представитель Хабаровского регионального отделения РГО Наталья Фишер.

Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Время выполнения заданий участниками диктанта - не более 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников - 60 минут.

По информации пресс-службы правительства региона, стать участником диктанта может абсолютно любой житель Хабаровского края, без всяких ограничений. Для этого надо выбрать и прийти на ближайшую площадку. Адрес площадок диктанта можно найти на сайте https://dictant.rgo.ru/geography, выбрав под картой: Географический диктант в России/Регион/Хабаровский край.

Каждому участнику присваивается индивидуальный номер. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте dictant.rgo.ru.

В свою очередь, 1 ноября по всей России в четвертый раз пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В Хабаровском крае старт акции будет дан в 11.00. Диктант напишут на базе 38 краевых площадок, из которых 10 - в Хабаровске. Адреса всех площадок указаны на сайтах: www.miretno.ru и www.knotok.ru.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.