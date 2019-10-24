«Великолепные ребята и братан»: кумовство в Хабаровском крае

Давайте вспомним, что говорил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вскоре после своего избрания в сентябре прошлого года.

- Никакого кумовства, никаких знакомств, никаких родственников ни у кого не будет. Люди будут отбираться только по профессиональным качествам. Особое внимание окажу молодежи, -подчеркивал он, комментируя свой подход к формированию властных структур.

Прошел год, и складывается впечатление, что глава региона о своих намерениях начисто забыл. Сейчас мы не станем обсуждать состав правительства (в которое, кстати, губернатор попытался провести очередного никому не известного в крае «специалиста» - речь идет о некой Елене Малюгиной, получивший на федеральном уровне отказ в согласовании на пост министра природных ресурсов). Остановимся на законодательной ветви власти.

И тут стоит освежить знания в части русского языка и, обратившись к классическим словарям, вспомнить, что помимо родственных отношений между кумовьями термин «кумовство» предполагает «служебное покровительство своим друзьям или родственникам».

Загибайте пальцы, дорогие читатели.

Свежеиспеченный депутат Госдумы РФ от Хабаровского края - Иван Пиляев, числившийся помощником депутата ГД Селезнева по работе в ЕАО. Женат на племяннице Сергея Фургала, соответственно, приходится ему зятем. Успел «отличиться» неумением связать два слова в ходе телевизионных дебатов и отключением комментариев к своему сообщению в инстаграме о том, что поддерживает инициативу снятия бюрократических барьеров при покупке гражданами ювелирных изделий.

Второй в нашем списке, но, скорее, первый по важности родственник Сергея Фургала - его старший брат Вячеслав. Будучи в шестом созыве регионального парламента зампредом постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, «вырос» в седьмом созыве до председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Далее по ранжиру следуют то ли друзья, то ли подчиненные, а скорее - то и другое в одних лицах - депутаты, трудоустроенные на семейных предприятиях губернатора. Избранный по Судостроительному одномандатному округу № 19 Сергей Кузнецов - генеральный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», в настоящее время на 25% принадлежащего супруге губернатора Ларисе Стародубовой. Заместитель гендиректора этого же предприятия по безопасности Дмитрий Козлов получил мандат от Прибрежного избирательного округа № 20. Первый заместитель гендиректора Сергей Зюбр - от Молодежного округа № 21.

Прибавьте к ним депутатов, которые трудятся в компаниях, сотрудничающих с ООО «ТОРЭКС-Хабаровск». Например, замдиректора ООО «Дальвтормет» по коммерции и логистике Виктора Лопатина или гендиректора ООО «ЧОП «Барс» Владимира Эглита.

В городской думе Хабаровска - начальник участка ООО «Сталком» (генеральный директор и владелец 25% доли - Лариса Стародубова) Сергей Бочкарев.

Спикером гордумы Комсомольска-на- Амуре стал начальник отдела ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Владимир Гинзбург.

Даже если гипотетически предположить, что все упомянутые люди - весьма компетентны и обладают достаточным жизненным и профессиональным опытом, их аффилированность с семьей действующего губернатора более чем явна. И более чем много вопросов порождает такое кумовство.

И пусть это и неполный список подчиненных жены руководителя региона, его бизнес-партнеров и родственников, оказавшихся у власти. Но и перечисленного хватает, чтобы увидеть аналогию с еще одним «народным губернатором» - иркутским Сергеем Левченко.

Вот что писали о нем областные издания: «Спустя год после своего пришествия к власти Сергей Левченко, называющий себя «народным губернатором», развел в правительстве повальное кумовство. Впрочем, началось все в октябре 2015 года с назначений на ключевые посты, исходя не из деловых качеств чиновников, а из их заслуг в совместной с Левченко борьбе за губернаторское кресло. Именно так получили высокие должности друг семьи Левченко Дмитрий Чернышов, вовремя предавший родную партию экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов, коммунистка-предпринимательница из Усть-Орды Марина Иванова, правая рука Кондрашова Антон Логашов, экс-мэр Ангарска Андрей Капитонов. А затем началось то самое кумовство. При отсутствии реальных управленческих качеств принятым «за заслуги» чиновникам остается только проталкивать на ключевые должности своих родственников и знакомых. Те не станут критиковать родственное начальство, зато сообща удобнее и выгоднее «пилить бюджет».

Что, будем наступать на чужие грабли?





Евгений Мезенцев