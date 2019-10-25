Новости
Вакцинация от гриппа в регионе завершится через неделю
В Хабаровском каре подходит к завершению массовая вакцинация от гриппа. По данным регионального министерства здравоохранения, из запланированных 678 тыс. человек прививку получили 86,4 %, в том числе 82,9% - дети. Завершить основную кампанию планируют к ноябрю.
По сравнению с предыдущей неделей в крае зарегистрировано снижение на 6,4 % заболеваемости острыми респираторными инфекциями. С 14 по 20 октября зафиксировано 6548 случаев ОРВИ при эпидпороге в 8256 случаев. Вместе с тем отмечается замедление роста заболеваемости пневмониями.
По информации пресс-службы правительства региона, в этом году жителей края прививают вакциной «Совигрипп», она включает в себя два вируса гриппа типа А, в том числе H1N1/09 (пандемический вариант) и один – типа В. Ее также разрешено ставить детям с полугода и беременным.
В учебных заведениях врачи рекомендуют проводить «утренние фильтры» для осмотра детей. Помещения необходимо как можно чаще проветривать. Очень важно соблюдать режимы дезинфекции. При выявлении признаков массового заболевания принимается решение о введении карантина.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 781
С места событий: Останки на берегу водоема10 448
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 244
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 303
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136