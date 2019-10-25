Вакцинация от гриппа в регионе завершится через неделю

В Хабаровском каре подходит к завершению массовая вакцинация от гриппа. По данным регионального министерства здравоохранения, из запланированных 678 тыс. человек прививку получили 86,4 %, в том числе 82,9% - дети. Завершить основную кампанию планируют к ноябрю.

По сравнению с предыдущей неделей в крае зарегистрировано снижение на 6,4 % заболеваемости острыми респираторными инфекциями. С 14 по 20 октября зафиксировано 6548 случаев ОРВИ при эпидпороге в 8256 случаев. Вместе с тем отмечается замедление роста заболеваемости пневмониями.

- По сравнению с прошлой неделей случаев пневмонии стало меньше, но рост все еще есть - 4 %. Лабораторно подтвержденного гриппа в регионе на данный момент не выявлено. Очередной подъем заболеваемости ОРВИ мы ожидаем к началу декабря. Массово люди начинают болеть, как правило, после январских праздников. Предотвратить заражение инфекциями поможет вакцина. Получить ее можно абсолютно бесплатно по месту работы, учебы либо в поликлинике по месту регистрации, - сообщили в министерстве здравоохранения края.

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году жителей края прививают вакциной «Совигрипп», она включает в себя два вируса гриппа типа А, в том числе H1N1/09 (пандемический вариант) и один – типа В. Ее также разрешено ставить детям с полугода и беременным.

В учебных заведениях врачи рекомендуют проводить «утренние фильтры» для осмотра детей. Помещения необходимо как можно чаще проветривать. Очень важно соблюдать режимы дезинфекции. При выявлении признаков массового заболевания принимается решение о введении карантина.