Новости
Льготные авиабилеты по маршруту Хабаровск-Охотск-Хабаровск купили более 2 тыс пассажиров
Предварительные итоги реализации пилотного проекта по продаже льготных авиабилетов по маршруту Хабаровск-Охотск-Хабаровск подвели в крае. За три месяца действия программы правом пролета по специальному тарифу воспользовались 2118 жителей Охотского района. Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, проект был запущен в июле текущего года по поручению губернатора Сергея Фургала.
- Были определены цены на авиабилеты. Стоимость пролёта для взрослых - 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. За год разрешается по этой стоимости приобрести 4 билета по маршруту Хабаровск-Охотск или Охотск-Хабаровск. На линии работают самолеты АН-24 на 40 кресел и Л-410 на 17 пассажирских мест. Субсидируется программа за счет средств краевого бюджета, - отметили в министерстве.
Как сообщает пресс-служба правителтства региона, для оформления льготного перелета необходимо иметь прописку в Охотском районе (проживать не менее 12 месяцев), либо предоставить решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета.
- Если в первые дни введения проекта наблюдался небольшой ажиотаж, скорее вызванный недостаточной информированностью, кто может воспользоваться правом льготного проезда, то сейчас фактически все вопросы сняты, - подчеркнул и.о. генерального директора КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Ольшанский. - Авиакомпания создала максимально удобные условия для приобретения таких билетов в агентствах Хабаровска и Охотска, а также в кассах в аэропорту краевого центра.
Он также рассказал, что за три месяца реализации проекта многие жители района воспользовались правом льготного проезда по два-три раза, 18 человек слетали четырежды в краевой центр и обратно.
Напомним, цель краевой билетной программы – сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. С 2020 года планируется распространить льготные тарифы и на другие населенные пункты на севере края.
Фото: Александр Сеник
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 781
С места событий: Останки на берегу водоема10 448
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 244
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 303
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136