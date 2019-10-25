Льготные авиабилеты по маршруту Хабаровск-Охотск-Хабаровск купили более 2 тыс пассажиров

Предварительные итоги реализации пилотного проекта по продаже льготных авиабилетов по маршруту Хабаровск-Охотск-Хабаровск подвели в крае. За три месяца действия программы правом пролета по специальному тарифу воспользовались 2118 жителей Охотского района. Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, проект был запущен в июле текущего года по поручению губернатора Сергея Фургала.

- Были определены цены на авиабилеты. Стоимость пролёта для взрослых - 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. За год разрешается по этой стоимости приобрести 4 билета по маршруту Хабаровск-Охотск или Охотск-Хабаровск. На линии работают самолеты АН-24 на 40 кресел и Л-410 на 17 пассажирских мест. Субсидируется программа за счет средств краевого бюджета, - отметили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба правителтства региона, для оформления льготного перелета необходимо иметь прописку в Охотском районе (проживать не менее 12 месяцев), либо предоставить решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета.

- Если в первые дни введения проекта наблюдался небольшой ажиотаж, скорее вызванный недостаточной информированностью, кто может воспользоваться правом льготного проезда, то сейчас фактически все вопросы сняты, - подчеркнул и.о. генерального директора КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Ольшанский. - Авиакомпания создала максимально удобные условия для приобретения таких билетов в агентствах Хабаровска и Охотска, а также в кассах в аэропорту краевого центра.

Он также рассказал, что за три месяца реализации проекта многие жители района воспользовались правом льготного проезда по два-три раза, 18 человек слетали четырежды в краевой центр и обратно.

Напомним, цель краевой билетной программы – сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. С 2020 года планируется распространить льготные тарифы и на другие населенные пункты на севере края.





Фото: Александр Сеник