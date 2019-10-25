Дети Хабаровского края отправятся в оздоровительные лагеря на каникулы

Следующую неделю школьники Хабаровского края проведут на осенних каникулах. С 28 октября по 3 ноября для них будут работать оздоровительные лагеря.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, в дни отдыха для ребят будут работать 308 пришкольных лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 10879 детей. Также свои двери откроют шесть загородных оздоровительных лагерей: «Созвездие» в районе им. Лазо, «Кедр» и «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре, «Западный» в Советско-Гаванском районе, «Энергетик» в Хабаровском районе, «Амут сноу лейк» в Солнечном районе. Планируется, что в них отдохнут около тысячи школьников.

- На каникулах будут работать кружки по интересам, различные мастер-классы. В образовательных организациях и учреждениях культуры традиционно запланированы различные мероприятия, в том числе показы детских спектаклей, тематические экскурсии, - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы правительства региона, 32 ребенка отправятся в международный детский центр «Артек». В частности, 24 учащихся отдохнут на смене «Дороги, которые мы выбираем», а восемь школьников примут участие в фестивале ГТО.