Снег в Хабаровском крае обещают синоптики на выходных

26 октября в центральных районах Хабаровского края синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Спасатели предупреждают о возможном возникновении гололедицы на дорогах из-за резкого понижения температур, а также возможных аварийных ситуациях на объектах ТЭК и ЖКХ.

Непогода коснется Хабаровского, Бикинского, Вяземского и Комсомольского районов.

- Возможны нарушения транспортного сообщения из-за сложной ситуации на дорогах, повысится вероятность ДТП. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия. В адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации для принятия превентивных мер, - отметили в краевом комитете гражданской защиты.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, пешеходам и водителям рекомендуют проявлять осторожность на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. По возможности, лучше отказаться от выездов за пределы населенных пунктов. Не выходить на водные объекты, воздержаться от путешествий в лес, позаботиться о безопасности детей.