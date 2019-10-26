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Снег в Хабаровском крае обещают синоптики на выходных
26 октября в центральных районах Хабаровского края синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Спасатели предупреждают о возможном возникновении гололедицы на дорогах из-за резкого понижения температур, а также возможных аварийных ситуациях на объектах ТЭК и ЖКХ.
Непогода коснется Хабаровского, Бикинского, Вяземского и Комсомольского районов.
- Возможны нарушения транспортного сообщения из-за сложной ситуации на дорогах, повысится вероятность ДТП. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия. В адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации для принятия превентивных мер, - отметили в краевом комитете гражданской защиты.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, пешеходам и водителям рекомендуют проявлять осторожность на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. По возможности, лучше отказаться от выездов за пределы населенных пунктов. Не выходить на водные объекты, воздержаться от путешествий в лес, позаботиться о безопасности детей.
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