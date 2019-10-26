Три кинозала обновят в Хабаровском крае

Жители Амурска теперь будут смотреть кино в обновленном кинотеатре «Молодость». Сюда в рамках национального проекта «Культура» было закуплено оборудование и кресла в зрительный зал. К концу года в культурно-досуговом центре Бикина появится новый экран.

Как сообщили в министерстве культуры края региону на модернизацию кинозалов была выделена субсидия в размере 7,5 млн рублей. Из них 5 млн – Амурску и 2,5 млн – Бикину.

- В Амурске поставки и монтаж завершен. Сюда было закуплена система 3D с комплектом очков, кресла в зрительный зал (184 шт.) и звуковая система 3D. Накануне состоялось торжественное открытие. В декабре должен заработать обновлённый кинозал культурно-досугового центра «Октябрь» в Бикине. На средства субсидии запланировано приобретение киноэкрана, кресел в зрительный зал (208 шт.), оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования, - сообщили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках нацпроекта «Культура» в крае за счет субсидий Фонда кино планируется до 2022 года оборудовать еще 3 кинозала.