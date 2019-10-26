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В Хабаровском крае будут учить плавать
Хабаровский край присоединится к федеральному проекту «Плавание для всех». Она рассчитана на обучение детей дошкольного возраста, младших школьников и взрослых. Подготовка к внедрению программы ведется в субъектах РФ по поручению главы государства.
- Краевой центр входит в пятерку лидеров среди городов России по количеству бассейнов. И главное - они находятся в пешей доступности. Также есть профильный вуз – Дальневосточная государственная академия физической культуры, в которой работает отделение плавания. Это основной костяк будущих тренерских кадров, - отмечает президент краевой федерации плавания Сергей Донских.
По его словам, аналогичный проект в регионе реализуется с 2011 года. Тогда стартовала программа «36 часов», которая работает и по сей день. За более чем 7 лет держаться на воде научились более 15 тысяч школьников начальных классов, что дало толчок к развитию плавания и спортивных достижений. В крае появились победители и призеры первенств России и Всероссийских соревнований.
По информации пресс-службы правительства региона, программа «36 часов» охватывает только несколько бассейнов. Реализация федерального проекта «Плавание для всех» позволит охватить все бассейны города и края, а также привлечь в регион федеральные средства из фонда президентских грантов. В рамках проекта краевая федерация плавания планирует отремонтировать два школьных бассейна.
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