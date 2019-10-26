Стадион в поселке имени Горького откроют в декабре этого года

Строители заканчивают заливать фундамент под трибуны на 500 мест, к монтажу готовятся и несколько 24-метровых мачт прожекторов освещения.

«Поле стадиона будет просыпано кварцевым песком, а затем резиновой крошкой - гранулятом. После этого покрытие «расчешут» специальной машиной», - рассказал начальник отдела МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Алябьев.

Поле стадиона будет разделено на несколько частей, поэтому одновременно подростки смогут заниматься бейсболом и софтболом. Также появится возможность проводить турниры набирающего в Хабаровске популярность малоформатного футбола «8 х 8». Зимой площадка будет превращаться в большой каток. Современное освещение позволит использовать стадион до позднего вечера.

Параллельно с обустройством поля возводится административно-хозяйственный блок. Каркас здания уже готов. В нем расположатся тренажерный зал, душевые, раздевалки, методический кабинет. Стоимость спортсооружения оценивается в 130 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта выделены из консолидированного бюджета.