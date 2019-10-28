В квартиры хабаровских пенсионеров звонят предприимчивые молодые люди

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» натолкнул некоторых людей на новый способ отъема денег у населения. Об аферистах, что промышляли в Ленинградской области, не так давно рассказывал Первый канал.

Молодые люди терпеливо вычисляли во дворах одиноких пенсионеров, а затем стучали им в дверь, на полном серьезе рассказывая, мол, после Кемерово принят указ во всех помещениях установить дымовые датчики. Чтобы, значит, едва у тебя в доме дымом повеяло, пожарный расчет бежал к заправленной машине и мчался на помощь. А не поставишь, придет специальная комиссия и будет штрафовать.

Вот уж и поколение пенсионеров сменилось, а все равно ведутся. Страшное слово «штраф» и красная корочка делают свое дело. Ну, это вроде того, когда нам в почтовые ящики подкладывают якобы предупреждающие официальные квитанции о замене счетчиков. В общем, за огромные деньги приобретали бабульки прибор, что работает на батарейках, а крепится на скотч. Это даже не дымоуловитель, а датчик дыма: яичница на кухне подгорит – пищать начнет, чтобы ты в другой комнате услышал или проснулся. Все. Никакая пожарная охрана такой сигнал не примет, никакая электроника вызов не зафиксирует. Стоит эта штука на Aliexpess 100 рублей. Пенсионерам предлагали по 8000. Приходилось отдавать накопления «на смерть»: как же, ведь «закон» и «штраф»…

К слову сказать, в федеральном законе «О пожарной безопасности» нет ни слова об обязанности граждан пускать в дом каких-то проверяющих. В целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности мы обязаны «предоставлять возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых), территорий, земельных участков». Еще следует иметь «первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления». Но про личные квартиры там опять же – ничего. Однако у кого ж под рукой найдется текст ФЗ? У меня лично нет. А у вас?

Незнание законов не освобождает от мошенников. На прошлой неделе «представители серьезных организаций» были замечены в переулке Облачном и на улице Бойко-Павлова в Хабаровске. Схема – та же, что и в Ленинградской области. О результатах ничего не могу сказать, но считаю важным предупредить. Судя по снимку, присланному читателем, проживающим на улице Бойко-Павлова, визитеру из ООО «ГорГаз Безопасность» (на печати – московский адрес, основной вид деятельности по реестру – розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков) дали от ворот поворот. И вам советуем поступать так же.



Ирина Северцева