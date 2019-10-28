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Региональную доплату к пенсии в Хабаровском крае получат около 43 тыс. жителей

Опубликовано: 28 октябрь 2019

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