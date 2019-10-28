Боксёр из Хабаровска стал обладателем «золота» Всемирных военных игр

Овик Оганнисян, выступающий за Хабаровский край, стал победителем VII Всемирных военных игр по боксу в весовой категории до 56 кг. В финальном бою армейский боксер разгромил представителя Монголии Енха Амара Харху – 5:0. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали спортсмены из Таиланда и Индии.

Отметим, что 27-летний Овик Оганнисян выступает за сборную России от Хабаровского края с 2011 года. Спортсмен в 2013 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Минске. Как сообщает пресс-служба правительства региона, боксёр становился победителем и призёром чемпионата России и международных турниров.

VII летние Всемирные военные игры прошли в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года. По данным организаторов, в них приняли участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю проведения игр. Соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. Российские спортсмены-военнослужащие выступили в 23 из них.

По итогам 12 дней соревнований россияне завоевали 161 награду, из них 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых. В составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации на Всемирных военных играх в Китае выступили 257 спортсменов: 144 мужчины и 113 женщин.